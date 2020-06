Belén Esteban responde a Carlos Herrera: "No tengo exclusividad con Telecinco"

Este martes, Belén Esteban ha respondido a la 'oferta' de Carlos Herrera. La 'princesa del pueblo' ha dado las gracias a Herrera por su apoyo y que estará encantado de hablar con él y que no tiene un contrato de exclusividad con Telecinco. "Carlos, yo no estoy en exclusividad con Telecinco. Yo soy de 'La fábrica de la tele'. Cuando quieras me puedes llevar a tu programa de radio. Porque hablar todavía se puede hablar. Otros hablarán mejor, pero yo habaría a mí manera. Como siempre he hecho", ha dicho.