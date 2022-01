Videojuegos: PS5 recibe dos nuevos mandos para videojuegos de lucha con inspiración arcade

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

PlayStation ha anunciado dos nuevos mandos para su consola de última generación PS5, Fighting Commander OCTA y Fighting Stick Alfa, con un diseño orientado específicamente a los videojuegos de lucha y fabricados por la marca Hori.

Los nuevos mandos, que PlayStation ha compartido a través de su perfil oficial en Twitter, están inspirados en las consolas arcade tradicionales y su disposición de botones en dos filas, en especial para los videojuegos de lucha en 2D y otros en 2D.

El primero de los productos es el mando Hori Fighting Commander OCTA, y entre sus principales particularidades para títulos 2D destaca el uso de un Pad para las flechas de direcciones y ergonomía mejorada, mientras que el 'stick' destaca ocho direcciones para facilitar los comandos de lucha.

En cuanto a los botones de acción, el mando de Hori hace uso de un diseño de seis botones, que emplaza los botones R1 y R2 encima del triángulo y del círculo, haciendo dos filas de tres botones.

Introducing the HORI Fighting Commander OCTA and Fighting Stick a for PS5. Revolutionary gear to take you to championship gold, coming soon: https://t.co/gI84zfMohOpic.twitter.com/eMqZTHrYjl

El otro nuevo mando presentado es Hori Fighting Stick Alfa, que replica el diseño de las consolas arcade, con una palanca y ocho botones mate fabricados por Hayabusa, así como un diseño que puede personalizarse.

Fighting Stick Alfa permite crear hasta cuatro perfiles de jugador a través de la aplicación para móviles de Hori, y también dispone de otras funciones como puerto 'jack' de 3,5 mm para auriculares.

Ambos modelos de mandos "llegarán pronto" a PS5, según ha confirmado PlayStation, y cuentan con licencia oficial de la división de videojuegos de Sony, aunque también son compatibles con PS4 y PC.

