Videojuegos: Netflix suma a su catálogo de juegos para móviles Hextech Mayhem: A League of Legends Story y Dungeon Dwarves

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Netflix ha ampliado su catálogo de juegos con dos nuevos títulos, Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un 'spin–off' de la franquicia de Riot Games, y Dungeon Dwarvers, que ya están disponibles para dispositivos móviles iOS y Android.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story, que fue lanzado con anterioridad para Nintendo Switch y PC (disponible a través de Steam, Epic Games y GOG), llega ahor a Netflix, como ha informado la cuenta Netflix Geeked en Twitter. Está desarrollado por Choice Provisions y editado por Riot Forge. Esta filial de Riot Games ofrece títulos más pequeños e independientes ambientados en League of Legends (LoL).

Este 'spin–off' es un juego de avance rítmico en el que los jugadores asumen el papel de Ziggs, un 'yordle' –perteneciente a una raza de espíritus con apariencia de bípedos mamíferos– experto en explosivos que explora los barrios de Piltover.

Su misión es la de lanzar bombas, evitar obstáculos, desarmar a los enemigos, encender mechas para crear explosiones expontáneas y sembrar el caos al ritmo de la música en dicha ciudad mágica.

Por otra parte, desde Netflix definen Dungeon Dwarves como un 'clicker' de mazmorras en el que los jugadores deben explorar laberintos, derrotar a los monstruos y conseguir recompensas para mejorar las habilidades y armas de sus héroes.

Hyper Hippo Entertainment figura como desarrollador y editor de este juego, que también firma títulos como AdVenture Capitalist, AdVenture Communist y AdVenture Ages.

We're celebrating the global launch of our next generation idle game: Dungeon Dwarves on Netflix! Check it out.Play exclusively on Netflix from your mobile device here: https://t.co/uIvBluXJCKPlease ensure the Netflix app is installed to auto–launch the games page. pic.twitter.com/JOMO0XZR9m

Los dos nuevos videojuegos se suman a los ya presentes en la plataforma, que son Stranger Things 3, Asphalt Xtreme, Bowling Ballers, Card Blast, Dominoes Café, Kittens, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984, Teeter (Up), Wonderputt Forever, Arcanium: Rise of Akhan y Krispee Street.

Todos ellos están disponibles con la suscripción de Netflix y no presentan cargos adicionales, ya que se pueden descargar de forma gratuita a través de App Store y Play Store. Además, son de acceso ilimitado y no tienen anuncios.

