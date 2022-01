Videojuegos: Kingdom Hearts llegará al completo a la nube de Nintendo Switch el 10 de febrero

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

La saga de videojuegos Kingdom Hearts, desarrollada por Square Enix en colaboración con Disney, estará disponible en la nube de la consola Nintendo Switch a partir del próximo 10 febrero.

Nintendo Switch cuenta ya con Kingdom Hearts: Melody of Memory en su catálogo e incluso uno de los personajes de esta franquicia, Sora, forma parte del plantel de Super Smash Bros. Ultimate.

Según ha informado la compañía con un tráiler del lanzamiento, los jugadores podrán acceder al resto de títulos con las distintas compilaciones, que estarán disponibles a través de la nube el 10 de febrero.

Estas son Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5ReMIX Cloud Version, Kingdom Hearts HD 2.8Final Chapter Prologue Cloud Version y Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version con contenido descargable (DLC, por sus siglas en inglés).

Además de estas tres opciones también saldrá a la venta el pack 'tres en uno'Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, para aquellos que deseen acceder a todas las obras de esta saga de una sola vez.

No obstante, desde este martes 18 de enero ya es posible probar las demos jugables gratuitas para la consola de Nintendo de todas las compilaciones, esto es, 1.5 + 2.5, 2.8 y III.

Junto con el lanzamiento del juego en Nintendo Switch, la compañía japonesa ha anunciado que el próximo 10 de abril celebrará un evento por el 20 aniversario del juego en la ciudad de Tokio.

Entre algunas de las actividades programadas para este día destacan un mini concierto, un chat abierto y una sesión de preguntas y respuestas con el equipo que ha creado y desarrollado el juego. Además, habrá una exhibición y otras sorpresas aún por desvelar.

