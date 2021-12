Videojuegos: Estos son los videojuegos nominados a los Premios PlayStation Talents 2021

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

PlayStation ha dado a conocer este jueves los videojuegos nominados a los Premios PlayStation Talents 2021, su programa para apoyar los videojuegos de desarrollo independiente a nivel local en España para sus consolas.

La compañía ha desvelado a través de un comunicado los juegos seleccionados en siete de las ocho categorías de la octava edición de los Premios PlayStation Talents 2021, que se entregarán el próximo 21 de diciembre.

The Occultist (mejor narrativa, juego para la prensa y uso del mando DualSense de PS5) y The Silent Swan (mejor narrativa, BSO y juego para la prensa) son los videojuegos que mayor cantidad de nominaciones han recibido en la edición de este año.

En la categoría de videojuegos con 'Mejor Narrativa', el certamen ha distinguido a cuatro videojuegos: Azra, Neon Blood, The Occultist y The Silent Swan, mientras que como 'Mejor Juego de VR' solo hay un candidato, Hyperstacks.

Por su parte, los nominados al juego 'Más Innovador' son Dead Bird, Spatium Inter Nos, Steelbound y Warrior Spirit; y en la categoría de 'Mejor BSO' se elegirá entre Melodia, Shadow of Babel, Steelbound y The Silent Swan.

La categoría de la prensa ha nominado a cuatro títulos (Dark Life Excalibur, Hyperstacks, The Occultist y The Silent Swan), mientras que en la de 'Mejor Uso del DualSense' se elegirá entre Dark Life Excalibur, Neon Blood, Spatium Inter Nos y The Occultist.

La octava categoría y principal del certamen, 'Mejor Juego del Año', dará a conocer a los cuatro videojuegos nominados en la propia gala de premios del 21 de diciembre.

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.