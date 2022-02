Videojuegos: Epic Games descarta llevar a Fortnite el soporte para la consola Steam Deck

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El estudio de videojuegos Epic Games ha asegurado que no llevará el soporte para la consola portátil Steam Deck a su videojuego Fortnite debido a que no confía en el funcionamiento de sus herramientas antitrampas en sistemas operativos personalizados basados en Linux.

El director ejecutivo (CEO) de Epic Games, Tim Sweeney, a través de su perfil de Twitter, ha respondido a un usuario que le preguntaba sobre si el estudio tenía planes de hacer llegar sus sistemas antitrampas Easy Anti Cheat (EAC) o BattlEye a Linux.

Sweeney ha comenzado descartando la llegada de Fortnite del soporte para sistemas basados en Linux, como el que usa la consola portátil Steam Deck desarrollada por Valve.

No obstante, Epic Games ya ha puesto en marcha "un gran esfuerzo para maximizar la compatibilidad de Easy Anti Cheat con Steam Deck", como ha reconocido el ejecutivo.

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck.

Epic ha responsabilizado de la ausencia de Fortnite en Steam Deck precisamente a los problemas de compatibilidad con Linux de sus herramientas contra las trampas y con el tamaño de la comunidad de jugadores del videojego.

"No tenemos confianza de que podamos combatir las trampas a escala en una amplia variedad de configuraciones de 'kernel', incluyendo las personalizadas", ha asegurado Sweeney.

El CEO de Epic Games ha explicado que el estudio no publica Fortnite en Steam para evitar las comisiones, que ha afirmado que serían de entre el 20 y el 30 por ciento.

También ha cuestionado el mercado de usuarios de la consola Steam Deck, que tiene disponibilidad limitada, y el alcance reducido que pueden lograr los juegos fuera de Steam en esta plataforma.

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado