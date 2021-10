Grand Theft Auto: The Trilogy. The Definitive Edition llega el 11 de noviembre

Tres ciudades icónicas, tres historias épicas, una colección definitiva. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition incluye los clásicos que definieron el género: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, cada uno de ellos mejorado para una nueva generación y disponibles juntos para PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One y PC a través de Rockstar Games Launcher.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition estará disponible en formato digital el 11 de noviembre en PlayStation™Store, Microsoft Store en Xbox, Nintendo eShop y Rockstar Games Launcher. Además, el 7 de diciembre estará disponible en formato físico para Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation®4 y Xbox One.

Disfruta de los juegos con los que empezó todo ofreciendo una libertad y una inmersión sin precedentes, en tres mundos vivos y repletos de acción delirante, con una rica trama cinematográfica, personajes clásicos y una música inolvidable.









Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition trae los mundos clásicos de Liberty City, Vice City y San Andreas a las plataformas actuales, estrenando controles renovados inspirados en GTA V, además de mejoras visuales a todos los niveles, como una mayor resolución y fidelidad visual incrementada, y muchas cosas más para ajustar y mejorar fielmente los tres juegos, manteniendo al mismo tiempo su estética original característica.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition presenta una amplia variedad de actualizaciones en los controles, como mejoras en el apuntado y la fijación de objetivos, diales de armas y de radio modernizados, minimapas con navegación mejorada que permiten fijar destinos, logros actualizados, trofeos y mucho más. La versión para Nintendo Switch también presenta controles específicos para Switch, incluyendo apuntado usando el giroscopio, así como la opción de acercar la cámara, hacer panorámicas y seleccionar opciones del menú con la pantalla táctil, mientras que la versión para PC cuenta con soporte para NVIDIA DLSS y nuevos logros adicionales a través del Social Club de Rockstar Games.

Los tres títulos incluyen mejoras adicionales, como un sistema de iluminación totalmente rediseñado; mejoras en las sombras, el clima y los reflejos; modelos de personajes y vehículos actualizados; junto con nuevas texturas de alta resolución en edificios, armas, carreteras, interiores y demás. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition también presenta una gran variedad de mejoras en el entorno, como vegetación totalmente nueva, superficies depuradas y mayores distancias de dibujado para aportar un nuevo nivel de profundidad y nitidez al mundo.

Originalmente desarrollado por Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha sido adaptado a las plataformas actuales por Grove Street Games, utilizando Unreal Engine para hacer que estos clásicos sean más vivos e inmersivos que nunca, celebrando el legado de la saga que redefinió el entretenimiento interactivo y contribuyó a impulsar los videojuegos hasta el centro de la cultura. No te pierdas el Rockstar Newswire para más información y echa un vistazo al nuevo sitio web de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Los jugadores también podrán disfrutar Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition con Xbox Game Pass a partir del 11 de noviembre

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition estará disponible en PlayStation Now a partir del 7 de diciembre.

Además, habrá aún más diversión y sorpresas especiales en la celebración del 20 aniversario de Grand Theft Auto III en GTA Online, como la bonificación de esta semana, la camiseta bate de béisbol en conmemoración a la mítica arma cuerpo a cuerpo de GTA III.