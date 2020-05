Las palabras de Mark Zuckerberg que pondrían en jaque a Ana Pastor

La decisión tomada por Twitter al respecto de verificar el contenido de los mensajes en esta red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha resultado sonada. Tanto es así que el máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, ya ha sido cuestionado al respecto de la medida.

La CNBC entrevistó a Zuckerberg este jueves para conocer su opinión sobre la polémica. “No creo que Facebook o las plataformas de Internet en general deban ser árbitros de la verdad”, reconoció durante la conversación con el medio estadounidense.

“El discurso político es una de las partes más sensibles de una democracia, y la gente debe poder ver lo que dicen los políticos”, consideró también Zuckerberg. Desde su punto de vista, los 'fact-checkers' no deben centrarse en verificar este tipo de contenido, sino en “quedarse con lo peor de lo peor”.

El programa de Facebook (que también trabaja la verificación de contenidos en sus plataformas) “no intenta analizar gramaticalmente las palabras en el sentido de si algo es ligeramente verdadero o falso”. Por eso, Zuckerberg apuntó que hay que conceder “una deferencia más amplia al proceso y al discurso político”.

De hecho, estas declaraciones no sorprenden si se tiene en cuenta que Facebook permite que los políticos difundan anuncios en su red social, independientemente de si su contenido atiende a la verdad o no. “Intentamos estar más del lado de darle a la gente una voz y una expresión libre”, sentenció la cara visible de Facebook.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "regulará" o incluso "cerrará" las redes sociales si "silencian" a las voces conservadoras, horas después de que Twitter incluyese por primera vez un aviso que ponía en duda la veracidad de un mensaje del mandatario.

La plataforma ha desmentido los mensajes de Trump sobre el voto por correo, que el inquilino de la Casa Blanca ha considerado una puerta abierta al fraude, y el presidente norteamericano ha respondido en esta misma red social para cargar contra la empresa.

"Los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo las voces conservadoras. Las regularemos firmemente o las cerraremos antes de dejar que ocurra algo así", ha añadido, considerando que ya en 2016 estas redes intentaron --"y fracasaron"-- algo similar. "No podemos dejar que una versión más sofisticada ocurra de nuevo", ha advertido.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....