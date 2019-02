YouTube planea ampliar las herramientas para luchar contra el uso organizado del botón 'no me gusta'

MADRID, 4 (Portaltic/EP)

YouTube ha planteado varias medidas alternativas dirigidas a los creadores de contenido que tienen como objetivo ampliar las herramientas para luchar contra el uso del botón de 'no me gusta' por parte de grupos organizados, conocidos como 'dislike mobs'.

Según ha planteado el director de gestión de producto de YouTube, Tom Leung, a través del canal Creator Insider dirigido a creadores de la plataforma, una de estas medidas es la introducción de un cuestionario para que el usuario explique el porqué de su voto negativo.

Esta alternativa, según Leung, "podría dar más información al creador, y también daría a los espectadores un tiempo de pausa en lugar de (votar negativamente) de manera impulsiva". De esta manera, los usuarios podrían explicar si el motivo no les ha gustado es porque no están de acuerdo, porque no les gusta el canal o porque la información no les parece suficiente.

YouTube quiere proporcionar herramientas para evitar las situaciones en que grupos de usuarios se organizan para votar negativamente vídeos antes aún de haberlos visto, lo que se conoce como 'dislike mobs', generalmente con el objetivo de perjudicar el canal o de manera impulsiva.

Actualmente, la plataforma de vídeo incluye por defecto entre sus preferencias para creadores la opción por la que muestra tanto el número de 'me gusta' como de 'no me gusta' recibidos por un vídeo, pero permite también desactivarlo y que esta información deje de mostrarse.

Como alternativa adicional, YouTube ha estudiado activar por defecto la opción de que los votos, positivos o negativos, no se muestren, y permitir a los creadores de contenido que la activen para los vídeos que deseen.

La opción más extrema de entre las planteadas por YouTube pasa por eliminar completamente el botón 'no me gusta' de YouTube, algo que el propio Leung ha valorado como "no muy democrático", debido a que no todos los votos negativos son de grupos organizados.

Por último, el desarrollador de YouTube ha propuesto también la posibilidad de eliminar solamente el contador de votos negativos, manteniendo el de votos positivos, lo que por su parte ha considerado que podría suponer "decantar la balanza".

Leung ha asegurado que por el momento el debate se encuentra en un estado de "discusión inicial", y que si la compañía no obtiene una respuesta positiva por parte de los creadores optará por mantener el sistema vigente.