Xbox revela los 30 videojuegos optimizados que estarán disponibles en el lanzamiento de Xbox Series X y S

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

Xbox ha revelado los 30 videojuegos que estarán disponibles cuando lance su nueva generación de consolas Xbox Series X y S el próximo 10 de noviembre, y de ellos 20 títulos contarán con la función 'smart delivery'.

Xbox Series X y S contarán con el "catálogo de lanzamiento más grande en la historia de Xbox", con videojuegos "completamente optimizados", como ha asegurado la compañía en un comunicado.

Desde el primer día, será posible jugar a Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Cuisine Royale, Dead by Daylight, DIRT 5, The Falconeer, Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Grounded, King Oddball, Maneater, Manifold Garden, Ori and the Will of the Wisps, Planet Coaster, Tetris Effect: Connected, The Touryst, War Thunder, Watch Dogs: Legion, WRC 9 FIA World Rally Championship, Yakuza: Like a Dragon, Sea of Thieves y Yes, Your Grace.

Estos 20 videojuegos se encontrarán disponibles con la función 'smart delivery' de Xbox, con el que los jugadores que compren los títulos para la consola Xbox One podrán usarlo también en la nueva generación sin pagar coste adicional. Algunos también se incluirán en el servicio de suscripción y juego en 'streaming' Xbox Game Pass.

A estos juegos se añaden también otros títulos sin 'smart delivery': Bright Memory 1.0, Devil May Cry 5: Special Edition, Enlisted, Evergate, Fortnite, NBA 2K21, Observer: System Redux y Warhammer: Chaosbane Slayer Edition.

De cara a las Navidades, llegarán más juegos a Xbox Series X y Xbox Series S: Call of Duty: Black Ops Cold War (13 de noviembre), Destiny 2: Más allá de la luz (lanzamiento el 10 de noviembre y optimizado para Xbox Series X y S el 8 de diciembre) y la exclusiva de lanzamiento de The Medium (10 de diciembre). Cyberpunk 2077 se lanzará el 19 de noviembre y contará con 'smart delivery'.