Windows 10 trabaja en 'Cloud download', una función para restaurar el sistema operativo desde la nube

MADRID, 1 (Portaltic/EP)

Microsoft ha anunciado que está desarrollando una función denominada 'Cloud Download', que todavía no está disponible, pero que permitiría al usuario restaurar o refrescar un equipo con Windows 10.

La empresa Microsoft ha anunciado esta semana que el Windows 10 Insider Preview Build 18950 ya está disponible para los usuarios del anillo rápido, quienes podrán encontrar referencias a la nueva función 'Cloud Download' relacionada con restablecer el sistema operativo a través de la nube.

A pesar de ello, la herramienta aún no está disponible, ya que todavía no está totalmente operativo y está en la fase de desarrollo. No obstante, y por el adelanto compartido por la compañía, esta función parece ser similar a Apple macOS Recovery .

macOS Recovery permite recuperar el sistema operativo del equipo descargando una copia desde la nube, desde distintas acciones como reinstalar una copia de macOS o restaurar una copia de seguridad de una fecha en concreto que está almacenada en iCloud, además de solicitar ayuda 'online' o reparar o eliminar un disco duro.

La restauración del sistema en Windows depende de una partición del disco duro donde la marca del equipo haya instalado una copia para su recuperación, o mediante herramientas de terceros desde la nube o mediante un dispositivo USB.

Otras novedades de este último Preview Build 18950 de Windows 10 son mejoras en el IME japonés como la navegación a través de las teclas en la ventana de predicción de candidato y la personalización de las funciones de las teclas. Además han modificado varios elementos de la aplicación de Snip & Sketch, que incluye el modo de ventana única y la función de hacer zoom en las capturas.