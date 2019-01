Western Digital presenta SSD portátiles ultrarrápidos y un servicio de copia de seguridad en la nube para unidades USB

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

Western Digital ha presentado en CES 2019 varias soluciones para capturar, organizar y compartir el contenido personal, como próximos SSD portátiles y el servicio de copia de seguridad en la nube de la unidad USB, y un prototipo de unidad flash de ultra-alta capacidad.

El SSD portátil de alto rendimiento de la marca SanDisk, SanDisk Extreme PRO Portable SSD, ofrece un rendimiento sostenido a una velocidad de transferencia de hasta 1GB/s y una durabilidad con clasificación IP55. Estará disponible en primavera de este año.

La última incorporación a la familia My Passport de WD, SSD My Passport Go, ofrece hasta 1TB de almacenamiento SSD portátil, en un formato que incluye un cable integrado y protectores de goma.

SanDisk Flashback es un nuevo servicio de copia de seguridad en la nube que crea una copia 'online' del contenido de la unidad USB, para que los usuarios puedan ver, buscar y compartir sus archivos fácilmente, incluso si la unidad se pierde o se queda en casa. Este servicio está disponible para dos de las unidades USB más populares de SanDisk.

Western Digital también ha mostrado el prototipo de unidad flash portátil de mayor capacidad del mundo: SanDisk 4TB USB-C, una memoria flash 4TB con un factor de forma compacto.