WeddingWire & Bodas.net y el Pantone Color Institute se unen para presentar cuatro paletas de colores de bodas para 2019

WeddingWire, Inc., empresa de la que forma parte Bodas.net, ha anunciado su colaboración exclusiva con Pantone Color Institute y ha dado a conocer las '2019 Wedding Color Palettes by WeddingWire & Bodas.net x Pantone Color Institute', 4 nuevas paletas con colores de boda que serán tendencia en 2019. Los líderes mundiales en el sector de las bodas, WeddingWire y Bodas.net, se dan la mano con la marca icónica del color para brindar inspiración a todas las parejas que planean casarse en 2019.

La elección de los colores que crean el hilo conductor del gran día es un aspecto que desempeña un papel fundamental en la organización de la boda, y en muchos casos la planificación del evento comienza con la selección de estos matices. Según datos de un estudio de Bodas.net, diciembre es el mes del año con el mayor número de compromisos. La nueva paleta creada por el Pantone Color Institute proporcionará inspiración y estimulará la creatividad de estas parejas que se encuentran planificando su boda.

"Las nupcias están lejos de suceder en un único día específico. Cuando hablamos de "boda", nos referimos a todo un universo que se desarrolla entre actividades, eventos y decisiones. Las parejas de hoy en día no solo comienzan los preparativos con 12 meses de antelación, sino que algunos detalles los planifican incluso antes de comprometerse", dice Nina Pérez, CEO de Bodas.net. "La paleta de colores es una decisión cada vez más meditada, por lo que estamos encantados de asociarnos con una de las marcas más prestigiosas en color para ofrecer una variedad de paletas para bodas de todos los estilos en 2019."

LOVE IN BLOOM

'Love in Bloom' se compone de tonos suaves en contraste con un audaz rojo fucsia, un verde terroso y un metálico plateado brillante. Las instalaciones florales estructurales están teniendo un gran impacto en la decoración de bodas en 2019, con una oportunidad para que las parejas incorporen zonas verdes y toques de colores brillantes junto con esculturas abstractas en madera o tonos metálicos. 'Love in Bloom' se inclina hacia el lado cálido del espectro con su representación visual de la comodidad y el disfrute, el afecto y la satisfacción. Mezclando la nostalgia con lo nuevo, 'Love in Bloom' toma un enfoque innovador al amor romántico.

GOLDEN HOUR

Una paleta de colores honestos, fáciles y sencillos, la 'Golden Hour' celebra la belleza física de la naturaleza. La paleta tiene un toque moderno y fresco en los colores típicamente tradicionales, y la adición de un dorado pálido y cobre metálico actúa como un punto culminante, mejorando y aumentando aún más el atractivo orgánico y no convencional de la paleta. Ofrece la oportunidad de incorporar una de las tendencias de textura más populares del 2019: la hierba pampa, un pasto de trigo de color natural que combina bien con las flores minimalistas.

PARADISE FOUND

Inspirada en los trópicos, esta paleta brilla con naranjas luminosos, verdes vibrantes, azules radiantes y un refrescante toque de turquesa que recuerda al agua y el cielo. 'Paradise Found' representa un escape refrescante a un destino idílico, sin importar dónde se encuentre la boda de la pareja. La alegría de la paleta invita a las parejas a mezclar y combinar el atuendo de la fiesta de bodas, incluidos los trajes de padrino y los accesorios en colores divertidos en todo el espectro. Los cócteles exclusivos también pueden servir como obras de arte y decoración, mezclando el zumo de naranja con jugos tropicales y adornos florales.

STROKE OF MIDNIGHT

'Stroke of Midnight' ofrece matices 'after-dark' con tonalidades azul crepuscular y rojos púrpura exóticos. Los blancos centelleantes, junto con los metálicos limpios y fríos, agregan luminosidad y brillo, brindando un destello incandescente a esta colección de colores de vanguardia. 'Stroke of Midnight' celebra la poderosa energía y magia que rodean los comienzos de un nuevo capítulo para las parejas.

"El color es una poderosa herramienta, no solo para mejorar la estética, que es fundamental para todos los elementos de una boda, sino también para evocar emociones y crear el ambiente especial que una pareja desea comunicar a lo largo de su día especial, desde un concepto lúdico y aventurero hasta romántico y atemporal, entre otros", comenta Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute. "En combinación con los recursos y las herramientas de planificación de WeddingWire, estas paletas personalizadas creadas por el Pantone Color Institute están destinadas a ayudar a las parejas a navegar por sus opciones de diseño y color de una manera inspiradora, significativa y memorable".