Videojuego WWE 2K19 ya está a la venta

2K ha anunciado hoy que WWE 2K19, la nueva entrega de la emblemática franquicia de videojuegos de la WWE, ya está disponible en todo el mundo en PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. WWE 2K19 presenta una combinación única de autenticidad, narrativa y diversión con la que hace gala de un extenso roster formado por las Superstars más populares de la WWE, NXT y 205 Live, así como leyendas de la WWE y miembros del Hall of Fame. Además, tiene una jugabilidad apasionante, varias opciones y tipos de combate, un sistema de creación con una infinidad de posibilidades, modos que despiertan el entusiasmo de los fans y mucho más.

WWE 2K19 incluye novedades como:

Mejoras en la jugabilidad y tipos de combate: WWE 2K19 ha mejorado la jugabilidad e incluye un sistema de ataque renovado, una IA mejorada y un sistema de venganza totalmente nuevo: una mecánica de juego de varios niveles basada en la defensa que se emplea para cambiar las tornas de los combates y crear momentos de tensión en el ring. Además, hemos mejorado la frecuencia de fotogramas del juego, la capacidad de respuesta general y las animaciones para que la acción en el ring sea más trepidante. WWE 2K19 también presenta variaciones en los tipos de combate entre cinco personas, un soplo de aire fresco en Hell in a Cell y mejoras importantes en los combates Steel Cage y Money in the Bank.

Más hincapié todavía en la diversión:gracias a jugabilidad más receptiva, la acción más frenética, las variaciones de impulso dinámicas y los nuevos movimientos y modos de juego (combinados con una narrativa más profunda, giros argumentales inesperados, universos alternativos y mucho más), este título de WWE 2K es el más emocionante de los últimos años. Además, las dos nuevas opciones de juego (Cabezón y Cuerpo bloque) aportan una nueva dimensión y hacen que la franquicia sea aún más divertida.

Reto del Millón de Dólares de WWE 2K19*: para participar en el concurso patrocinado por 2K en PS4 o Xbox One, los jugadores tendrán que:

Superar la Torre del Millón de Dólares de AJ Styles

Presentar un vídeo promocional de su victoria contando por qué van a ganar a AJ Styles en WWE 2K19

Llegar a las semifinales de la competición y derrotar a sus rivales

Luchar en un cara a cara contra AJ Styles en WWE 2K19 y derrotarlo para ganar un millón de dólares

y derrotarlo para ganar un millón de dólares Las reglas oficiales se pueden consultar en wwe.2k.com/ milliondollarchallenge/rules

Modo Showcase – El regreso de Daniel Bryan: revive la increíble aventura de la Superstar de la WWE Daniel Bryan a través de sus historias personales, desde el punto de inflexión de su carrera en el evento principal de WrestleMania XXX hasta su desgarrador retiro y su regreso triunfal en 2018. "El regreso de Daniel Bryan" cuenta con 11 combates históricos, cinemáticas narrativas y varios escenarios y personajes desbloqueables basados en su carrera por la WWE.

Un enorme roster jugable: WWE 2K19 cuenta con un roster de más de 200 personajes jugables, por lo que es el más numeroso hasta la fecha, y viene cargado de Superstars de la WWE, NXT y 205 Live, así como de leyendas de la WWE y miembros del Hall of Fame. Los jugadores pueden competir con Superstars de la WWE actuales como AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman o Shinsuke Nakamura; estrellas de NXT como Aleister Black, Johnny Gargano, Velveteen Dream y Undisputed Era, o leyendas de la WWE como Stone Cold Steve Austin, Dwayne "The Rock" Johnson, André the Giant y muchos más.

"Rowdy" Ronda Rousey y Rey Mysterio:Los que hayan reservado WWE 2K19 o comprado la Edición Deluxe en cualquiera de las tiendas participantes podrán disfrutar de dos personajes jugables más sin ningún coste adicional: "Rowdy" Ronda Rousey, campeona de WWE Raw, y Rey Mysterio, excampeón de la WWE.

Ronda Rousey: versión de WrestleMania 34 inspirada en Roddy Piper.

Rey Mysterio: versión de Royal Rumble 2018.

Mi CARRERA: por primera vez en la historia de WWE 2K, Mi CARRERA imita la senda de muchas Superstars actuales. Tu Mi JUGADOR comenzará luchando en la escena independiente y tendrá que esforzarse al máximo para intentar llegar a la WWE. Este año, la experiencia está completamente renovada y cuenta con más de 1 000 intervenciones dobladas por 26 Superstars de la WWE en unas 200 cinemáticas. Además, este modo durará unas 12 horas e incluirá nuevos entornos y recintos de lucha que aportarán aún más autenticidad.

Modo nuevo – WWE Torres: sube con una Superstar de la WWE o con tu Mi JUGADOR por 20 torres diferentes, cada una con una serie de combates únicos que presentan desafíos, reglas de combate y modificaciones de jugador diferentes.

Sistema de creación: el sistema de creación de WWE 2K19 trae muchas mejoras y cosas nuevas como la posibilidad de diseñar maletines personalizados de Money in the Bank, y además incluye cambios en Crea una Superstar, Crea una arena y Crea un título, entre otras cosas.

Modo Universo: este modo continúa la expansión de los años anteriores y trae mejoras en el sistema de campeonatos. Ahora, el número de ranuras de campeonato por show ha aumentado de cuatro a seis, se han añadido los perfiles de guardado de las Superstars, se ha incluido la compatibilidad con mánagers y combates personalizados y se han implementado nuevas animaciones para las promos. Además, los jugadores pueden asignar combates de Money in the Bank a la programación del show o crear sus propios escenarios en este modo.

Banda sonora: Varias Superstars de la WWE se han puesto en la piel de productores ejecutivos y han seleccionado personalmente los temas para deleite del Universo WWE. Así, la banda sonora deWWE 2K19 incluye 12 temas únicos de hip hop, hard rock, heavy metal y rock indie/alternativo. Son muchas de las canciones que les gusta escuchar a las Superstars cuando se preparan para una pelea, al viajar, en el gimnasio o al relajarse en casa. Entre los temas elegidos están:

AWOLNATION – "Passion" Seleccionada por la Superstar de la WWE Daniel Bryan.

Bullet for My Valentine – "Skin" Seleccionada por la Superstar de la WWE The Miz.

Eminem – "Survival" Seleccionada por la Superstar de portada deWWE 2K19 AJ Styles.

Fall Out Boy – "Champion" Seleccionada por la Superstar de la WWE Alexa Bliss.

Metallica – "Spit Out the Bone" Seleccionada por la Superstar de la WWE Triple H.

Migos – "Work Hard" Seleccionada por la Superstar de la WWE Samoa Joe.

Offset y Metro Boomin – "Ric Flair Drip" Seleccionada por el miembro del Hall of Fame de la WWE Ric Flair y la Superstar Charlotte Flair.

Post Malone con 21 Savage – "rockstar" Seleccionada por la Superstar de la WWE Elias.

Rancid – "The 11th Hour" Seleccionada por la Superstar de la WWE Sami Zayn.

Shinedown – "DEVIL" Seleccionada por la Superstar de la WWE Baron Corbin.

Slipknot – "Override" Seleccionada por la Superstar de la WWE Seth Rollins.

Wale – "Ungrateful & Thankful" Seleccionada por las Superstars de la WWE The New Day.

Contenido descargable: la oferta de contenido descargable de WWE 2K19incluirá los siguientes artículos y estará disponible para compra en PlayStation™Network para PS4™, en Xbox Live de Microsoft para Xbox One y en Steam para Windows PC:

Acelerante

Los jugadores podrán acceder a todo el contenido desbloqueable disponible en el momento del lanzamiento en la sección Adquiribles con VC del juego (exceptuando el contenido descargable). También podrán decidir la clasificación global y los niveles de atributos de todos los personajes jugables mientras dure el producto.

Inicio rápido de Mi JUGADOR:

Los jugadores podrán desbloquear y potenciar atributos y clasificaciones de Mi JUGADOR disponibles en el momento del lanzamiento como parte del modo Mi CARRERA del juego. Los jugadores también pueden desbloquear toda la ropa disponible en el momento del lanzamiento que potencia los atributos en Mi CARRERA.

Pack de nuevos movimientos

Descubre más de 50 movimientos, como el Atomic Drop into Double Leg Combo (popularizado por la Superstar de la WWE Jeff Hardy), el Exploder vs. Opponent on the Apron (popularizado por la Superstar de NXT Tyler Bate), el Slingshot X-Factor (popularizado por la Superstar de 205 Live Mustafa Ali) o el Assisted Twist of Fate, el Avalanche Splash & Side Effect Combo y el Senton & Leg Drop Combo (popularizados por las Superstars de la WWE Matt Hardy y Bray Wyatt).

Pack Estrellas en ascenso

Superstars jugables de la WWE, NXT y 205 Live: Candice LeRae, Dakota Kai, Lacey Evans, Lio Rush, Maria Kanellis, Mike Kanellis y Ricochet.

Pack Titanes

Superstars jugables de la WWE y NXT: Bobby Lashley, EC3 y War Raiders (Rowe y Hanson).

Pase de temporada: Los jugadores pueden comprar contenido descargable exclusivo de WWE 2K19 por un precio reducido a través del Pase de temporada del juego. Con un ahorro de más de un 20% respecto a la compra del contenido individual, los jugadores recibirán los siguientes elementos cuando estén disponibles:

Acelerante

Inicio rápido de Mi JUGADOR

Pack de nuevos movimientos

Pack Estrellas en ascenso

Pack Titanes

WWE 2K19, desarrollado en colaboración por Yuke's y Visual Concepts, un estudio de 2K, tiene una calificación PEGI +16. WWE 2K19 ya está disponible en todo el mundo para los usuarios que tenganacceso anticipado en el sistema PS4™, Xbox One y Windows PC. La edición estándar saldrá a la venta en todo el mundo el 9 de octubre de 2018 para las tres plataformas disponibles. Para más información sobre WWE 2K19 y 2K, visita wwe.2k.com