Una investigadora del CNIO propone un "Match point" contra el cáncer de mama

Aunque los tratamientos han avanzado mucho en los últimos años, cada año mueren en España 6.000 mujeres a causa del cáncer de mama, la mayoría a consecuencia de una metástasis que las terapias convencionales como la quimioterapia y la radioterapia no pueden evitar.

"La metástasis es lo que hace que el cáncer sea tan grave. Ocurre cuando las células tumorales se extienden a los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos o los tejidos y órganos cercanos, y para muchos tipos de cáncer ese es el estadio más avanzado, el estadio 4", explica en declaraciones a Efe María Salazar, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Las cifras reflejan la gravedad del problema: cuando el cáncer de mama está localizado, la tasa de supervivencia a 5 años llega al 99 por ciento, pero cuando es metastásico, la tasa cae al 27 por ciento.

Por eso es importante buscar terapias dirigidas a eliminar a las células más fuertes, las que inician el tumor, las "cancer stem cells", que son las que tienen mayor capacidad de migración e invasión de tejidos, sobreviven en ambientes hostiles y desarrollan tumores secundarios o metástasis.

Con ese objetivo, y con el nombre "Match point contra el cáncer de mama", Salazar ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos en la plataforma de micromecenazgo Precipita, impulsada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La recaudación que consiga ayudará a financiar su investigación, basada en una "terapia avanzada de diferenciación", un mecanismo mediante el cual se manipulan las células inmaduras del cáncer para que dejen de ser peligrosas.

Si el tratamiento resulta eficaz, no solo se conseguiría frenar el crecimiento del tumor sino también se evitarían posibles metástasis posteriores, y las terapias convencionales resultarían mucho más efectivas, explica la investigadora.

Para favorecer la diferenciación de las células tumorales inmaduras, el grupo de Salazar usará una estrategia nueva: unas moléculas pequeñas, los microRNAs, "que están en las células de forma habitual, aunque en algunos casos no se conocen bien sus funciones", puntualiza.

El microRNA que han caracterizado en los laboratorios del CNIO desde hace algunos años, es capaz de promover la diferenciación de células madre embrionarias o pluripotentes, haciéndola mucho más eficaz, algo que "asumimos podría pasar también si la diana fueran las células madre tumorales".

Se trata de un proyecto "muy ambicioso" que pretende demostrar la efectividad de esta terapia en modelos de ratón y en modelos in vitro (organoides) y averiguar el mecanismo celular por el que este microRNA favorece la diferenciación de las células inmaduras y por tanto, ejerce su acción antitumoral.

El proyecto, que ya ha recaudado unos 10.000 euros, durará unos 4 años y costará unos 250.000 euros, aunque la cifra "óptima" de recaudación es de 25.000 euros, cantidad necesaria para sufragar los cultivos celulares y cubrir los estudios en organoides, detalla la investigadora del CNIO.

"Evidentemente, la cantidad óptima fijada en Precipita solo cubre los gastos iniciales de los cultivos in vitro: no podríamos por ahora hacer experimentos más costosos como secuenciación, por ejemplo, ni afrontar los gastos de animalario para hacer los test in vivo" pero junto a la financiación también es importante "dar a conocer nuestro trabajo a los ciudadanos".

Salazar anima a la sociedad a que colabore en el proyecto, porque "un pequeño gesto puede tener grandes consecuencias".