Una inteligencia artificial que ganará madurez y otras tendencias para 2019

Una inteligencia artificial que ganará madurez, la progresiva automatización de tareas con dispositivos a los que el usuario se dirigirá por voz y un nuevo marco legal de privacidad que se consolidará, frente a una tecnología 5G que en España seguirá sin despegar, serán tendencias tecnológicas en 2019.

Diez predicciones para 2019 en este ámbito son las siguientes:

1. Inteligencia artificial mucho "más inteligente"

Las aplicaciones serán más personalizadas y acertadas en sus resultados con algoritmos más complejos y software con aprendizaje automático y analítica inteligente de datos muy sofisticada. Mejorará la identificación facial en el caso de los móviles así como las funcionalidades de las cámaras y aplicaciones para reconocimiento de personas, con imágenes de mucha más calidad. Por otra parte, el usuario recibirá publicidad mucho más individualizada según sus gustos personales.

2. La privacidad en internet, un reto que empezará a asentarse

El 2018 ha sido especialmente polémico en cuestiones de privacidad tras numerosos casos de fugas de datos de empresas, captación de información personal como el escándalo de Facebook y la consultora Cambridge Analytica que accedió a datos de amigos de los usuarios de la plataforma sin su consentimiento para intereses políticos o la propagación de noticias falsas. Las tecnológicas se esforzarán frente a ese tipo de situaciones. Los efectos del reglamento europeo de protección de datos en vigor desde mayo de 2018 empezarán a hacerse patentes en 2019. Esta normativa afectará a toda innovación desde su fase más incipiente lo cual planteará muchos desafíos, recuerda el director de análisis en IDC Research España, José Antonio Cano.

3. Identificación de usos de la tecnología 5G

A nivel mundial el 5G permitirá ver las primeras demostraciones de vehículos no tripulados y trabajar con brazos robóticos inalámbricos, según el grupo de investigación Wireless Networks Research Lab del IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya. El reto para 2019 es identificar casos de uso para aplicar esta tecnología y la generación de contenidos acordes a ello. En España el "retraso" en la distribución del espectro ralentizará el despliegue de las infraestructuras de 5G que no será una realidad hasta 2020, afirma el responsable de IDC. Varias marcas han anunciado ya el lanzamiento de móviles compatibles con esa tecnología, pero difícilmente podrá darse ese servicio si no hay infraestructuras para ello, añade.

4. El auge de la voz y el procesamiento del lenguaje natural

Se consolidará la interacción en el hogar con asistentes virtuales del tipo Siri de Apple, Alexa (de Amazon) o Google Home, a los que el usuario se dirigirá cada vez más para solicitarle por voz todo tipo de cosas y cuyos precios serán aún más populares. Este mundo de la comunicación oral con las máquinas abrirá grandes oportunidades para las marcas, según el último informe de la consultora Kantar. Mejorarán las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y aumentará el uso de los "chatbots" para comunicarse el usuario en tiempo real con los ordenadores con fines comerciales u otros. Su funcionamiento será cada vez más similar a cómo actúan los humanos.

5. Ciberamenazas muy sofisticadas y ciberesponaje en alza

Aumentarán las amenazas en internet, cada vez más sofisticadas a nivel mundial. Según el último informe de Panda, los países tenderán a protegerse mucho más ante un creciente clima de desconfianza; el ciberespionaje seguirá a la orden del día. Los propios ciberatacantes usarán algoritmos muy sofisticados para desarrollar ataques más "inteligentes". De acuerdo con Entelgy Innotec Cybersecurity, las aplicaciones móviles maliciosas no se limitarán a tiendas no oficiales sino también procederán de Google Play o App Store.

6. La realidad aumentada ganará peso fuera del ocio

Aunque el impacto de estas tecnologías ya era importante, siguen siendo caras y acotadas a ámbitos muy específicos. Esta tendencia está cambiando. Según datos de la consultora IDC, en 2019 el gasto en estas tecnologías para fines empresariales superará por primera vez al que dedican los consumidores a ello, lo que confirmará la apuesta clara de las empresas por este área hasta ahora casi constreñida al ocio. Su uso se irá asentando en los negocios para ayudar a visualizar productos y servicios comerciales o para el turismo, por ejemplo, o en sectores como la arquitectura, la ingeniería, etc.

7. Los sensores servirán para mucho más que para monitorizar

La robotización se irá consolidando en el hogar. Hasta ahora, los sensores conectados a internet permitían prácticamente solo monitorizar. El salto que se espera para 2019 es que estos dispositivos ayuden también a las máquinas a actuar y a aprender, lo cual tendrá gran impacto en las ciudades inteligentes. Esta tendencia también se consolidará en el hogar con aparatos domésticos más inteligentes.

8. Expansión del uso de las cadenas de bloques o "blockchain"

Esta tecnología que garantiza la veracidad de las operaciones en internet se expandirá por áreas como la automatización de procesos industriales y la robótica.

9. Aumentará el impacto del almacenamiento en "la nube"

Cada vez será mayor el impacto de los servicios en los que el usuario paga por lo que usa en la "nube" tecnológica. La capacidad de almacenamiento de los teléfonos móviles se incrementará y también los contenidos procesados, como las fotografías, que exigirán más calidad y espacio para conservarlas.

10. Los beneficios de la ciudad inteligente llegan al ciudadano

El ciudadano empezará a beneficiarse de forma más palpable de urbes más inteligentes tras una apuesta muy importante los dos últimos años al menos en España por parte de administraciones y empresas para digitalizar servicios en áreas como la energía, la movilidad, o el transporte y el impulso de vehículos autónomos o semiautónomos entre otros proyectos.