Twitter prueba indicadores de presencia y distintos colores dentro de las conversaciones para mejorar el diálogo

MADRID, 26 (EDIZIONES/Portaltic)

Twitter plantea incluir nuevas características para mejorar las conversaciones entre los usuarios y hacerlas más acogedoras, las cuales incluyen indicadores de presencia, distintos colores para las respuestas dentro de una conversación, o la inclusión de un campo de respuesta para cada 'tuit'.

Twitter ha presentado varios prototipos de funciones nuevas dentro de la red social a The Verge en una reunión organizada entre el medio y ejecutivos de la compañía. En esta se mostraron los cinco nuevos elementos que Twitter podría incluir para promover diálogos más positivos y con ello reducir las conversaciones abusivas o los discursos de odio.

Uno de los cambios, ya en pruebas, es el rediseño del aspecto de las conversaciones, con las respuestas a la publicación original remarcadas en un color distinto. Junto a esto, las respuestas de personas seguidas por el usuario también se remarcarán en un color diferente. Con este cambio, Twitter pretende mostrar las conversaciones más como un debate entre amigos e invitar a la participación de forma amistosa.

INDICADORES PARA INFORMAR AL RESTO DE USUARIOS

Otro añadido es un campo de respuesta en cada 'tuit', el cual se colocaría al lado del corazón y del botón de 'retuit' e integraría la palabra 'responder' más el nombre del autor de la publicación, como alternativa a responder mediante las burbujas de conversación. La tercera novedad es un indicador de presencia que hace saber al resto de usuarios quién está conectado a la red social, lo cual puede activarse de forma voluntaria.

Relacionado con este indicador, Twitter también ha desarrollado un marcador que permite al usuario incluir su estado actual mientras publica. Estos estados se pueden añadir al perfil del usuario, y después de hacerlo este se mantendrá y se mostrará en todas las publicaciones que esa persona escriba, lo que ahorra el uso de 'hashtags'. No obstante, según declara The Verge, esta característica no se podría silenciar.

La última de las novedades considerada por la compañía se denomina 'ice breaker', y como explicó Twitter permite fijar un 'tuit' en la parte superior del perfil, el cual enseña a la gente el tema específico del que quiere hablar el usuario, a modo de tema para romper el hilo e iniciar una conversación. El director de diseño de la compañía, Mike Kruzeniski, defiende que la herramienta podría canalizar el entusiasmo de los seguidores en las conversaciones que les intersan.

La idea de introducir estas modificaciones en las conversaciones para motivar el diálogo de los usuarios fue propuesta a finales de agosto por la directora de gestión de producto de Twitter, Sara Haider. Esta misma ha declarado a The Verge que la compañía hizo esto para obtener las impresiones de los usuarios.