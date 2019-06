Tráiler de lanzamiento del videojuego F1 2019 a la venta este viernes 28 de junio. El mejor juego de conducción con la F1 F2 y los desafios de Aryton Senna y Alain Prost, y mucho más. Hace unos días dejamos en el blof Frikipandi del análisis del F1 2019. Es un juego que nos ha dejado un gran sabor de boca. ¿Quieres emular a Carlos Sainz o a Fernando Alonso? Este es tu juego.

A medida que se intensifica la batalla en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), los jugadores pueden crear sus propias rivalidades con el lanzamiento del videojuego F1® 2019. Con el lanzamiento dos meses antes que en las versiones anteriores, los jugadores que hayan adquirido la Legends Edition de F1® 2019, ya pueden disfrutar de tres días de acceso anticipado en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam).

Con el ciclo de desarrollo más extenso de cualquier título F1® de Codemasters®, F1® 2019 incluye un serie de novedades entre la que se encuentra la inclusión por primera vez del campeonato FIA Formula 2 Championship™ 2018 donde los jugadores pueden competir junto a los novatos de la F1®, Lando Norris, George Russell y Alexander Albon.

Para celebrar el estreno, puedes ver el tráiler de lanzamiento con las características del juego en el siguiente enlace:

El juego se inicia con la serie F2™ Feeder; un añadido que altera el resultado del juego en función del éxito, las acciones y las respuestas del jugador. La temporada F2™ 2019 se añadirá como contenido digital descargable a lo largo del año.*

Otra novedad son los fichajes de pilotos en el Modo Carrera y que, en su mayoría, se producen al final de cada temporada. Las estrellas reconocidas, entre las que se incluye el actual Campeón Mundial de la F1, Lewis Hamilton y su principal rival, Sebastian Vettel, pueden ahora formar una alianza poco probable o continuar su rivalidad en las carreas defendiendo los colores de equipos completamente nuevos. Todos los nuevos contratos se basan en el rendimiento, por lo que el talento determinará la oportunidad de firmar a un candidato al título con una serie de resultados sólidos o de ser relegado a un equipo cuyos objetivos sean mucho menos ambiciosos.

F1® 2019 cuenta con 18 vehículos clásicos que conmemoran cada década desde los años 1970 hasta 2010. Los jugadores pueden revivir grandes momentos de antaño en los vehículos con mejor desempeño de su generación, entre los que se incluye el Lotus 72D de 1972, el McLaren MP4/4 de 1988, el Williams FW18 de 1996 hasta el Red Bull RB6 de 2010. Además, la edición Legends Edition de F1®2019 cuenta con el McLaren MP4-25 de Alain Prost y el Ferrari F1-90 de Ayrton Senna de 1990 junto al McLaren MP4-25 y el Ferrari F10, que formarán parte de la edición de aniversario de F1® 2019 que se lanzará el viernes 28 de junio. Los usuarios también pueden personalizar un vehículo regulado de 2019, creado en colaboración con Ross Brawn y Pat Symonds, con una serie de libreas y la opción de competir online en el modo multijugador.

Con la tercera temporada de las series F1 New Balance Esports que continúa creciendo a buen ritmo, los jugadores pueden mantenerse al día con las últimas noticias, detalles de eventos, ver las transmisiones en vivo y los momentos destacados a través del nuevo apartado de eSports del juego. A lo largo del año, los jugadores que deseen competir de manera competitiva y tratar de ganarse un puesto entre los diez equipos de la F1® pueden registrarse y participar en los futuros encuentros directamente a través del juego.

“Estamos absolutamente encantados con la inclusión de la F2™, de Senna y Prost, y la opción de fichajes en el Modo Carrera, como principales añadidos a la franquicia F1®, así como la integración de la liga de carreras y la competición F1 Esports para fans que quieran correr de forma competitiva” ha afirmado Paul Jeal, Director de Franquicia de F1® de Codemasters. “Los fichajes de pilotos, en particular, era algo que sabíamos que los jugadores han deseado durante varios años y es fantástico tener esa funcionalidad integrada en nuestro modo Carrera de 10 años y aprovechar los cambios de reglas estacionales que introdujimos en F1®2018 para crear historias de usuarios únicas de una temporada a otra”.

“El tiempo de desarrollo adicional ha permitido al equipo mejorar y agregar varias características nuevas” ha firmado Lee Mather, Director de Juego de F1® 2019 en Codemasters. “La incorporación de la F2™, junto con sus reglas y fines de semana de carreras únicos, darán a los fans una nueva experiencia y estamos particularmente orgullosos de la mejora visual de los circuitos clave, como Mónaco y Baréin, con efectos de iluminación nocturna completamente nuevos. El estreno anticipado permitirá a nuestros fans desarrollar sus propias rivalidades dos meases antes que en las temporadas anteriores y estamos deseando que se hagan con el juego final”.

F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se comercializará dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1® y se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019.

F1 2019 Legends Edition ya disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC. La edición F1 2019 Anniversary se lanzará el 28 de junio de 2019.