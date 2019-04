TomTom añade a su nuevo navegador GO Premium la interacción con otros dispositivos y asistentes

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

La compañía especializada en tecnología de localización TomTom ha lanzado su nuevo modelo TomTom GO Premium, un navegador que a través de una nueva herramienta permite conectarse con dispositivos domésticos y asistentes inteligentes para proporcionar notificaciones y otras funciones al conductor.

A la vez que ha celebrado los 100 millones de productos de navegación vendidos en todo el mundo, la compañía ha anunciado el lanzamiento de TomTom GO Premium en Europa desde este jueves por un precio de 329,95 euros para el modelo con pantalla táctil de cinco pulgadas y de 379,95 euros para el de seis.

TomTom GO Premium incluye funciones como la integración IFTTT (If This Then That), que permite conectarlo a dispositivos domésticos, que interactúe con asistentes digitales personales, sincronice citas y reciba notificaciones. Por ejemplo, al llegar a casa, la puerta de entrada o la puerta del garaje se abrirán automáticamente, y al salir de la casa, las luces se apagarán.

El navegador integra la tecnología WiFi, que garantiza que el 'software' y los mapas estén actualizados. El conductor puede utilizar la aplicación TomTom MyDrive para planificar previamente su ruta, enviando su destino al dispositivo, y también es posible compartir la hora de salida de llegada con los contactos.

El nuevo TomTom GO Premium, para celebrar los 100 millones de productos de navegación de la compañía vendidos en todo el mundo, vendrá en una edición estándar y otra especial llamada TomTom GO Premium X, con un acabado dorado y solo disponible en la página web de TomTom.