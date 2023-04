El TikTok del Museo del Prado, premio Webby a la mejor iniciativa mundial de Arte y Cultura

La pinoteca se ha impuesto a las iniciativas del Circo del Sol, NewYorkNico, Christie's y ArtButMakeltSports

La cuenta de Tik Tok del Museo del Prado ha sido reconocida este martes con el premio Webby a la mejor iniciativa mundial de Arte y Cultura en su modalidad 'The Webby People's Voice Awards', el premio del público, una de las decena de categorías en que se divide el premio, que no tiene contrapartida económica.

El Museo del Prado en su perfil en Tik Tok tiene 476.000 seguidores y se dedica a promocionar en vídeos cortos los fondos del museo y sus actividades. Algunos de sus vídeos más vistos son 'Vuestros favoritos de 2021' (2,2 millones de visionados), 'Cómo mirar El lavatorio (de Tintoretto)', con 1, 5 millones, 'La pincelada de Velázquez' o 'La pincelada de Rafael' (ambos con 1,1 millones).

El 53% del público que ve este contenido es extranjero: México, Colombia, Argentina y Chile son los países que más siguen al Museo del Prado en TikTok después de España. Gracias a esta presencia en la plataforma, el museo llega al público más joven, con un 32% de seguidores menores de 24 años.

La pinoteca española se mantiene en la primera posición como museo de arte más seguido en esta plataforma en todo el mundo, según el ranking publicado por 'The Art Newspaper Revealed: the top 20 most popular art museums on social media in 2023'.

Estos premios reconocen la excelencia en internet de cualquier proyecto presentadas en una página web o en cualquier red social, según destaca la página web de los Premios Webby.

EL PRADO SUPERA AL CIRCO DEL SOL

La International Academy of Digital Arts & Sciences seleccionó el TikTok del Museo del Prado como una de las cinco mejores iniciativas en redes sociales a nivel internacional, reconociendo así al Museo del Prado como institución cultural en la vanguardia. Junto a ella, también estaban nominadas las iniciativas del Circo del Sol, NewYorkNico, Christie's y ArtButMakeltSports.

Además, el Museo del Prado fue galardonado con el premio del público en la categoría 'Redes sociales. Arte y Entretenimiento' en 2019 por el reto #10yearchallenge que mostraba a populares personajes retratados en las obras de su colección con un intervalo de diez años.

La web institucional, que cuenta con el patrocinio de Telefónica, también fue premiada en 2016 en The Webby Awards por la International Academy of Digital Arts & Sciences como la mejor web de instituciones culturales a nivel internacional en las dos modalidades: el premio de la Academia y el premio del público.