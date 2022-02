“The Reason I Jump”, mejor documental del festival científico #LabMeCrazy!

The Reason I Jump, una producción británico-estadounidense que aporta una mirada diferente sobre el autismo, ha ganado el premio al mejor documental de la III edición del festival internacional de cine científico #LabMeCrazy! en un acto en el que se ha reconocido a los impulsores de la vacuna española contra la covid-19.

Este encuentro, que organiza cada año el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, se ha desarrollado en Pamplona del 21 al 25 de febrero y ha logrado reunir las mejores producciones audiovisuales sobre ciencia, además de un conjunto de actividades para acercar esta materia a la ciudadanía, según ha informado el centro docente en una nota.

Bienvenido León, director del festival, ha destacado la buena acogida del público en esta nueva edición: Hemos visto unas películas magníficas sobre temas diversos como, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna o la investigación sobre el cáncer. Y las actividades paralelas han sido muy divertidas. Esta semana ha sido una fiesta en la que esperamos haber conseguido despertar pasión por la ciencia.

La gala de entrega de premios ha contado con la participación de Alberto Vivó, investigador y divulgador, quien ha ejercido de maestro de ceremonias y ha ido dando paso a los ganadores de las diferentes categorías.

El mejor programa de televisión ha recaído en la producción alemana World of Viruses, la mejor producción realizada por estudiantes ha sido la costarricense Moon Landing, y el mejor trabajo producido por universidades ha ido para The Artificial Revolution, mientras que el mejor vídeo en web o redes sociales ha sido para los estadounidenses productores de The Science of an Extreme Animal Athlete.

Los investigadores del CSIC Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga han sido galardonados con el premio Pasión por la Ciencia por su trayectoria científica y por liderar los proyectos españoles de las vacunas contra la covid-19. El reconocimiento del público ha recaído en el programa GastroCiencia, de la Universidad de Murcia.

En la entrega de premios han participado también representantes del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Laboral Kutxa y el Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

#LabMeCrazy! Science Film Festival ha recibido en su tercera edición 1.371 producciones de 104 países.

El jurado final ha estado formado por profesionales de diferentes disciplinas: Rebeca Fernández, directora de ventas de Off the Fence (Países Bajos), la cineasta estadounidense Jaime Jacobsen; Mónica González Alonso, estudiante de doctorado en la Universidad de Navarra; el científico y divulgador Lluís Montoliú y Samuel Negredo, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.