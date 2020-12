The Last of Us: Parte II, galardonado como el videojuego del año en The Game Awards 2020

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

The Last of Us: Parte II, la segunda entrega de la saga de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, ha sido gran vencedora de la edición de 2020 de los premios The Game Awards, en los que se ha alzado como el mejor videojuego del año, con siete premios en total.

Los premios The Game Awards 2020, fundados por el empresario Geoff Keighley en 2014, se han entregado la madrugada de este viernes en Los Angeles (Estados Unidos).

Sucediendo a Sekiro: Shadows Die Twice, reconocido como mejor videojuego de 2019, The Last of Us: Parte II se convierte en el nuevo 'Game of the Year', GOTY por sus siglas en inglés.

El videojuego del estudio Naughty Dog ha sido el principal ganador de esta edición de The Game Awards, con un total de siete premios, incluyendo los galardones a mejor dirección, narrativa, diseño de sonido, intérprete (para Laura Bailey, actriz que pone vida al personaje de Abby), accesibilidad y mejor juego de acción y aventuras.

The Game Awards 2020 ha reconocido también a otros gandes lanzamientos como Ghost of Tsushima, como la mejor dirección de arte, y Final Fantasy VII Remake, como la mejor banda sonora.

Asimismo, el galardón para el juego con más impacto del año ha sido para Tell Me Why, mientras que No Man's Sky ha sido reconocido como mejor juego aún en desarrollo, Hades, como mejor juego independiente, y Phasmophobia, como mejor debut indie.

AMONG US: DOS PREMIOS

The Game Awards 2020 ha galardonado también con dos premios, mejor videojuego móvil del año y mejor juego mutijugador, a Among Us, uno de los videojuegos más populares del año, basado en la mecánica del juego de cartas 'pueblo duerme' pero ambientado en una nave espacial.

Por su parte, Fall Guys: Ultimate Knockout ha ganado el premio como el juego con más apoyo de la comunidad, y Half-Life: Alyx ha recibido el galardón de mejor juego de realidad virtual o aumentada de 2020.

En cuanto a los premios por género, Hades ha sido el mejor juego de acción; Final Fantasy VII Remake, el mejor RPG; Mortal Kombat 11 Ultimate ha sido el mejor juego de lucha; Animal Crossing: New Horizons, el mejor juego familiar; Microsoft Flight Simulator, el mejor simulador; y Tony Hawk's Pro Skater 1+2, el mejor juego de deportes.

Entre los videojuegos que aún no se han lanzado, Elden Ring, el videojuego en el que trabajan los estudios From Software y Bandai Namco, ha sido reconocido como el juego más esperado.

ESPORTS

Además, G2 Esports ha sido reconocido como el mejor equipo de 'eSports' del año, mientras que League of Legends ha vencido como el mejor juego de deportes electrónicos y los League of Legends World Championship 2020 han sido reconocidos como el mejor evento del año.

Los premios de 'eSports' se completan con Heo 'Showmaker' Su como mejor atleta del año; Danny 'Zonic' Sorensen como mejor entrenador; Valkyrae, mejor creador de contenido; y Eefje 'Sjokz' Depoortere, mejor presentador.