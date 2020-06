The Last of Us Parte II adelanta algunos de los peligros a los que se enfrentará Ellie

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha presentado un nuevo tráiler cinemático de The Last of Us Parte II, que muestra algunos de los peligros a los que tendrá que enfrentarse la protagonista de esta historia, como adelanto a su lanzamiento el próximo 19 de junio.

En el videojuego de PlayStation 4, todos los jugadores se pondrán en la piel de Ellie para vivir, en primera persona, el peso de la narrativa de esta nueva historia, como informa Sony en un comunicado.

Este nuevo contenido muestra alguno de los peligros a los que tendrá que hacer frente Ellie, como los temibles chasqueadores o bandas de humanos, mientras interpreta una canción en acústico para Dina, su compañera de viaje (https://www.youtube.com/watch?v=JdE9U9WW_HM).

The Last of Us Parte II ya puede ser reservado en los diferentes puntos de venta habituales y en sus diferentes ediciones digitales a través de PlayStation Store. Estará disponible para todos los jugadores, de manera exclusiva para PlayStation, el próximo 19 de junio con PEGI 18.