¿Qué pasaría si Nueva York fuese atacada por una pandemia devastadora? Este escenario siempre estuvo destinado a ser el primer episodio de una saga más grande. Ahora, con The Division 2, la historia avanza y lleva a los jugadores a un nuevo capítulo.

La pandemia que colapsó a la sociedad en Nueva York, no tardó en impactar a Washington D.C. Las medidas tomadas no pudieron evitar el caos tras la caída de los servicios civiles… Grupos reducidos intentaron recuperar la ciudad para imponer su ideología. Pero algunos ciudadanos, no dispuestos a dejarse avasallar, unieron sus fuerzas para sobrevivir en colonias , a salvo tras los muros de la ciudad.

The Division 2 está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 15 de marzo 2019. Será el momento de activarse, AGENTE. El resto de agentes de The Division ha llegado a su límite. Tu actuación aquí será fundamental para conservar esos pequeños focos de esperanza que pueden ser la salvación de Washington D.C. y de toda la nación. Tu misión: Averiguar qué ha ocurrido, recuperar el control de la capital y ayudar a la población civil a recuperarse.

Es importante que estudies antes todas las posibilidades gameplay que encontrarás en The Division 2. Echa un vistazo y comparte este vídeo para prepararte:

El tráiler de lanzamiento de Tom Clancy's The Division 2 :

