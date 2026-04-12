Stella Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad, alerta del espionaje de las Smart TV: "Saben de qué equipo de fútbol eres y escuchan tus conversaciones"

Stella Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad, explica cómo nos espían las Smart TV y qué debemos hacer para evitarlo

El gesto es cotidiano: llegar a casa, sentarse en el sofá y encender la televisión para elegir una película o serie. Sin embargo, este acto aparentemente inofensivo esconde una realidad que muchos usuarios desconocen: mientras elegimos qué ver, el televisor inteligente también toma notas.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, Stella Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad, desgrana en 'La Tarde' los datos que recoge una Smart TV y qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad.

El sistema ACR, la puerta de entrada a tus datos

La experta ha comenzado explicando la existencia de un sistema clave en los televisores inteligentes llamado ACR (Automatic Content Recognition).

Según Luna de María, este sistema "está recogiendo datos de todo lo que vemos" y, aunque se puede desactivar en la configuración, suele venir activado por defecto. Al encender el televisor por primera vez, el usuario da su consentimiento para que la marca del dispositivo envíe datos de los contenidos para supuestas "encuestas de calidad", a lo que "todos le damos a que sí".

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Esta recolección de información no la realiza una única entidad. La experta detalla que tanto la marca del televisor (Samsung, Philips, LG, etc.) como los proveedores de contenido (Netflix, Apple TV, Movistar) y todas las aplicaciones que instalamos (YouTube, RTVE) están registrando nuestros hábitos: qué vemos, a qué hora, cuánto tiempo e incluso dónde detenemos la reproducción.

Micrófonos y cámaras, los espías del salón

Uno de los mayores riesgos reside en los componentes que permiten la interacción. Stella Luna de María ha advertido que, al igual que un móvil, el televisor nos escucha.

"Cuando tú tienes la tele apagada, el micrófono del asistente de voz sigue ahí, con lo cual también está escuchando las conversaciones que vas teniendo". Esto explica por qué a veces recibimos publicidad relacionada con temas de los que solo hemos hablado en voz alta.

Además del micrófono, muchas Smart TV incorporan cámaras para videollamadas o control por gestos. La experta es tajante sobre el peligro que suponen: pueden activarse y espiarnos.

La recomendación es la misma que para los ordenadores portátiles: "Si la cámara no tienes puesta una tirita encima, la cámara te está viendo". Por ello, aconseja desactivarla en la configuración o taparla físicamente cuando no se usa, porque como ella misma afirma, esta es la nueva realidad.

La tele también te ve a ti" Stella Luna de María Experta en tecnología y ciberseguridad

"Hoy juega tu equipo": así sabe la tele de qué pie cojeas

Para ilustrar hasta qué punto llega esta vigilancia, Luna de María ha compartido una experiencia personal. Un día, al encender su televisor, la aplicación de deportes le mostró un mensaje sorprendente: "Hoy juega tu equipo", refiriéndose a un partido del Atlético de Madrid.

La experta se preguntó cómo era posible si nunca había proporcionado esa información. "Pues lo saben porque me han visto ver 10, 12 partidos, siempre uno de los contrincantes es el Atlético de Madrid, y ya lo han deducido ellos solos", ha explicado.

Cáspita, esta tele me espía" Stella Luna de María Experta en tecnología y ciberseguridad

Esta situación le generó "mal rollo" y la impulsó a investigar más a fondo sobre la privacidad de los televisores inteligentes. Toda esta información, según la experta, se comparte "seguro" con terceros para fines publicitarios, bajo el pretexto de "darte una mejor experiencia de usuario", lo que a menudo entra en contradicción con el derecho a la privacidad.

EFE El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (d) celebra tras marcar el 0-1 durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Cam

Pasos para proteger tu privacidad en casa

Ante este escenario, Stella Luna de María ha ofrecido una serie de recomendaciones prácticas para proteger la privacidad.

La primera es desactivar el sistema ACR y el asistente de voz en la configuración del televisor. También aconseja tapar la cámara con una simple "tirita" o desactivarla por software cuando no se esté utilizando de forma activa.

Otra medida de seguridad importante es separar las redes WiFi. Los routers modernos suelen ofrecer dos frecuencias, por lo que la experta recomienda usar "una para la tele y otra para todos los demás aparatos". Esto dificulta que la Smart TV pueda cruzar información con otros dispositivos del hogar, ya que, aunque en teoría todo está compartimentalizado, "al final nunca se sabe".

Finalmente, es crucial mantener los sistemas operativos actualizados para estar protegidos con los últimos parches de seguridad y revisar los consentimientos que otorgamos a cada aplicación que instalamos.

La experta recuerda el caso del robot aspirador Roomba, que llegó a registrar imágenes de los hogares de miles de usuarios, insistiendo en que "los datos son nuestros, nuestra vida es nuestra, y lo tenemos que compartir con quien queramos".