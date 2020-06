Star Wars: Squadrons, FIFA 21, Apex Legends y el regreso de Skate protagonizan EA Play Live 2020

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Electronic Arts (EA) ha avanzado los juegos que próximamente llegarán a las videoconsolas de nueva generación en su evento EA Play Live 2020, donde ha mostrado Star Wars: Squadrons, EA Sports FIFA 21, Apex Legends y el regreso de la saga Skate.

EA Play Live 2020 ha sido el escenario en el que se ha anunciado que Apex Legends dará la bienvenida a más jugadores cuando el título llegue a nuevas plataformas como Steam y Nintendo Switch este otoño, todas con soporte para juego cruzado ('cross-play').

El equipo de Respawn también ha anunciado que el evento de la colección Tesoros Perdidos comenzará el próximo 23 de junio. El evento contará con un nuevo modo, actividades exclusivas por tiempo limitado y una nueva toma de control de la ciudad de Crypto.

Regresarán los modos francotirador y escopeta al videojuego con Armado y Peligroso junto con algunos giros como el Evo Armor y una nueva pieza de botín, el Mobile Respawn Beacons.

Los Sims 4, junto con todos sus packs de lanzamiento, estarán disponibles a través de la plataforma Steam. El videojuego de simulación ha visto como más de 2,5 millones de nuevos jugadores se han unido a la comunidad en los últimos dos meses, y como un máximo de casi 10 millones de jugadores han accedido al videojuego mensualmente en el último trimestre, según datos aportados por EA.

La compañía ha anunciado títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order y Command & Conquer Remastered Collection junto con una docenas de videojuegos como Los Sims 4, Titanfall 2, A Way Out y Dead Space 3 estarán disponibles en Steam a finales de verano.

Siete nuevos videojuegos también se lanzarán en Nintendo Switch en los próximos doce meses: Burnout Paradise: Remastered estará disponible a partir de mañana 19 de junio, seguido de Apex Legends y FIFA 21 en otoño. El soporte de 'cross-play' también estará disponible en Apex Legends, Rocket Arena y Star Wars: Squadrons, uniéndose a la compatibilidad de Need for Speed Heat.

Durante EA Play Live 2020 también se anunció el regreso de la saga Skate. Cuz Parry y Deran Chung, director y director creativo del videojuego, compartieron el comienzo de un largo camino por recorrer: el trabajo de evolución de la franquicia Skate.

EA ORIGINALS

EA sigue apoyando a estudios de videojuegos independientes con tres videojuegos que se publicarán bajo el sello de EA Originals: Rocket Arena de Final Strike Games, It Takes Two de Hazelight y Lost in Random de Zoink.

Rocket Arena será el nuevo 'hero shooter' con el que los jugadores podrán dominar el arte del combate con cohetes. Los jugadores podrán sumergirse en Rocket Arena el próximo 14 de julio, cuando el videojuego llegue a PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam con soporte 'cross-play'.

It Takes Two de Hazlight, el estudio del A Way Out, será un videojuego de plataformas y acción que estará disponible en 2021, y por último Lost In Random de Zoink, una aventura de acción inspirada en un cuento de hadas gótico con un mensaje muy actual, ambientado en una distopía donde se teme a la incertidumbre y al caos. Lost in Random también estará disponible en 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Origin y Steam.

STAR WARS: SQUADRONS

Anunciado el pasado lunes, Star Wars: Squadrons ofrecerá una experiencia inmersiva de combates espaciales en primera persona ambientada en el universo de Star Wars. El videojuego contará con combates multijugador cinco contra cinco, Batallas de Flota, y una historia original ambientada en los últimos días del Imperio Galáctico y el ascenso de la Nueva República que tuvieron lugar tras los acontecimientos de la película Star Wars: El Retorno del Jedi.

Star Wars: Squadrons estará disponible el 2 de octubre de 2020 en PlayStation 4, Xbox One, PC a través de Origin,Steam y Epic Games Store, y se podrá jugar a través de Realidad Virtual (VR) en PlayStation 4 y PC con soporte 'cross-play'.

EA SPORTS MADDEN NFL 21

Madden NFL 21 acercará a los jugadores a la realidad del fútbol americano a través de nuevas características y mejoras de juego que ofrecerán todo el potencial de la NFL en las plataformas actuales y en la próxima generación.

Madden NFL 21 estará disponible en todo el mundo el 28 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam. Los miembros de EA Access y Origin Access podrán acceder al videojuego a partir del 21 de agosto durante diez horas y los miembros de Origin Access Premier podrán disfrutar del videojuego completo en PC a partir de ese mismo día.

Además, los miembros de Access también recibirán beneficios continuos en Madden NFL durante toda la temporada. Madden NFL llegará a Google Stadia este invierno y Madden NFL 21 Mobile estará disponible el 6 de agosto con una nueva aplicación.

A través del Dual Entitlement de EA Sports, los jugadores podrán actualizar Madden NFL 21 de Xbox One a Xbox Series X o Madden NFL 21 de PlayStation 4 a PlayStation 5 sin coste adicional.

EA SPORTS FIFA 21

FIFA 21 estará disponible en todo el mundo el 9 de octubre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Origin, y llegará a Google Stadia este invierno. Los fans de EA Sports FIFA podrán descubrir todas las novedades impulsadas por la nueva generación de consolas, como son PlayStation 5 y Xbox Series X -con Dual Entitlement podrán actualizar sin coste adicional-.

Los miembros de EA Access y Origin Access Basic podrán acceder al videojuego a partir del 1 de octubre durante diez horas mientras que los miembros de Origin Access Premier tendrán acceso completo al videojuego. Además, todos los miembros de Access seguirán recibiendo beneficios en FIFA 21 a lo largo de la temporada.