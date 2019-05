Sony presenta los 14 videojuegos españoles a los que ayudará en su programa PlayStation Talents en 2019

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha presentado este martes en Madrid los 14 proyectos de videojuegos españoles que ayudará a desarrollar a través de su programa de apoyo a estudios independientes locales PlayStation Talents en la edición de 2019.

Los videojuegos elegidos por Sony, en los que los desarrolladores independientes trabajarán de cara a su lanzamiento para la consola PlayStation 4 en los próximos meses, se gestarán en las seis sedes o Games Camp de PlayStation Talents en España: Madrid, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Valencia, Bilbao, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Con este programa, Sony proporciona a los estudios indies un espacio donde trabajar de forma gratuita, asesoramiento continuo de expertos, acceso a kits de desarrollo de PS4, apoyo en materia de comunicación y marketing para promocionar el título, como explica la compañía en un comunicado.

En el Games Camp de Madrid, ubicado en Factoría Cultural, se desarrollarán los videojuegos Twogether: Project Indigos (del estudio Flaming Llama Games), WindFolk (Fractall Fall) y The Crown of Wu (Trazos, TRT, Red Mountain).

La sede de L'Hospitalet de Llobregat, por su parte, se encuentra en el espacio Gornal Activa, y dará cabida a dos proyectos: Insomnis (de Path Games) y Wukong (desarrollado por el estudio A Tale of Games).

En Lanzadera, en Valencia, se sitúa la tercera Games Camp, que acogerá tres videojuegos: Dawn Of Fear (Brok3nSite), SKAPP (Bound Games) y Holfraine (Fluxart), mientras que la sede de Bilbao, en Beaz Bizkaia, albergará dos: Suicide Corps (Jokoga Interactive) y Syzygy (Pentagonal Studio).

Por otro lado, la Games Camp de Málaga se emplaza en La Fábrica del videojuego by EVAD, y en ella se desarrollarán Delirium (Blackgate Studio), Ion Drive (Moonwhale Studio) y Live or Die (Loft Games). La sede de Las Palmas de Gran Canaria, en Espacio Incube, dará cabida a Jade's Ascension, del estudio Papas con Mojo Games.

Asimismo, también han estado presentes los ganadores de las últimas ediciones de los Premios PlayStation de España y Portugal: los españoles Open House Games, que está trabajando en el Games Camp de L'Hospitalet de Llobregat en su juego A Tale of Paper; y los portugueses RedCatPig Studio, con su juego KEO.

Además, se han presentado los juegos Treasure Rangers (Relevo), Aces of The Multiverse (Xplora/GammeraNest), Summer in Mara (Chibig), Mr Coo (GammeraNest) y Learn Station (UTEC/Voxel), pertenecientes a PlayStation Talents Alianzas.

Finalmente ha tenido lugar la presentación de la III Edición del Máster Propio UCM PlayStation Talents en Marketing, Comunicación y Gestión de Videojuegos, una iniciativa conjunta de SIE España, la Universidad Complutense de Madrid y Voxel School, con un curso enfocado a formar profesionales con los conocimientos especializados para la comercialización de un videojuego.

Liliana Laporte, directora general SIE Iberia, ha destacado que "durante los últimos diez años hemos visto cómo esta iniciativa ha ido creciendo ampliando sus áreas de acción y llegando cada vez a más gente: jóvenes estudiantes, estudios indies, estudios más consolidados".