Software: La detección de presencia se amplía a los altavoces y pantallas Google Nest para iniciar acciones automatizadas

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Los altavoces y las pantallas Google Nest acaban de incorporar la detección de presencia de los usuarios para que la 'app' Home ejecute acciones automatizadas cuando identifican si está en casa o sale de ella.

La detección de presencia es una función opcional de la aplicación Home, que se basa en los datos de ubicación del teléfono del usuario, junto con los que recogen los dispositivos inteligentes del hogar, para saber si está o no en casa.

Esta función estaba disponible para productos como los termostatos, pero ahora también son compatibles con los altavoces y las pantallas Nest. Los equipos de segunda generación de Nest que cuenten con el radar Soli podrán, además, saber si el usuario está cerca.

Según ha informado la compañía en Twitter, cuando se activa, "los altavoces y pantallas Nest puede detectar mejor tu presencia vía voz o tacto y automatizar acciones basadas en si estas o no en casa".

Improved presence sensing on Nest devices? Yes, please. ?Now, when you opt in to the feature, your Nest speakers and displays can better detect your presence via voice or touch and automate actions based on whether you're home or not.Learn more: https://t.co/nOVgQzqcWjpic.twitter.com/RM1bQplGUS ? Made By Google (@madebygoogle) September 23, 2022

Improved presence sensing on Nest devices? Yes, please. ?Now, when you opt in to the feature, your Nest speakers and displays can better detect your presence via voice or touch and automate actions based on whether you're home or not.Learn more: https://t.co/nOVgQzqcWjpic.twitter.com/RM1bQplGUS

Esta función desencadena la ejecución de acciones automáticas configuradas en 'Rutinas En casa y Ausente'. Por ejemplo, que se apaguen las luces de la casa cuando los equipos inteligentes detectan que el usuario ha salido de ella.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.