EA retrasa a 2023 el próximo videojuego de Need for Speed para centrarse en Battlefield 6

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

El estudio de videojuego Electronic Arts (EA) ha decidido retrasar un año, hasta 2023, el lanzamiento de su próximo videojuego de la saga de carreras de coches Need for Speed, y en su lugar se centrará en el desarrollo del próximo título del bélico Battlefield.

EA tenía planes de lanzar al mercado su nuevo título de Need for Speed en marzo de 2022, un videojuego que estaba desarrollando EA junto con su estudio Criterion Games. Mientras, Battlefield 6, la nueva entrega de la saga de guerra para las consolas de nueva generación, se desarrollaba en paralelo.

Ahora, el estudio ha decidido centrar sus esfuerzos en Battlefield, y Criterion se sumará a las divisiones DICE y DICE L.A. para colaborar en el desarrollo de la sexta entrega de la saga bélica, que se lanzará en otoño de este año.

Battlefield 6 ya se encuentra en fase alfa y "el juego tiene una escala sin precedentes" y "aprovecha al máximo las tecnologías de las consolas de nueva generación", como ha asegurado Laura Miele, jefa de estudios de EA, en un comunicado.

Debido a este enfoque en los recursos de EA, el nuevo Need for Speed se retrasa al año fiscal de 2023, una decisión que se debe en parte a "los desafíos de trabajar desde casa" por la pandemia, ya que "lleva más tiempo desarrollar juegos desde casa" sin afectar a la salud del equipo, según Miele.

No obstante, tras la compra de Codemasters, que EA adquirió a finales de 2020, el estudio se ha comprometido ahora a lanzar otros videojuegos de carreras, aunque no de Need for Speed, durante el próximo año fiscal de 2022.