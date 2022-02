Rechazan recurso de Telefónica contra el test de replicabilidad residencial

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Telefónica contra el test de replicabilidad residencial establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar si los productos dirigidos a los consumidores pueden ser ofrecidos por otra compañía a precio similar.

En una sentencia conocida este viernes, la sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón al organismo al valorar que la metodología de este estudio, que fue examinada y aceptada por la Comisión Europea antes de su aprobación en 2018, es "coherente" con el sistema y no infringe ningún principio legal.

El test de replicabilidad es el conjunto de reglas y criterios que emplea la CNMC para evaluar si los principales productos de Telefónica pueden ser "replicados" por un operador alternativo que utilice los servicios mayoristas de fibra de la multinacional española.

De hecho, Telefónica tiene que dar acceso a su red de fibra al resto de operadores para que puedan competir en los municipios donde no cuenten con suficientes despliegues de red propia.

Con todo, es la propia compañía la que establece los precios de los servicios mayoristas, que deben superar el test de replicabilidad.

De no pasar esta prueba, la CNMC pide a la empresa que baje los precios hasta el nivel que asegure que otros operados pueden seguir compitiendo en estas zonas.

EL ORIGEN DEL LITIGIO

En su demanda ante la Audiencia Nacional, Telefónica solicitaba que se anulara la resolución dictada a comienzos de 2018 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que aprobó la metodología de este test.

Asimismo, instaba a los magistrados a que reconociera su derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios.

Entre otros argumentos, Telefónica sostenía que el examen no era lo suficientemente transparente ya que no se conocía con la antelación suficiente cómo se determinaba el test, cuáles eran sus principales productos o si éstos lo superaban.

Ahora la Audiencia Nacional se posiciona del lado del organismo y determina que el test de replicabilidad residencial no presenta falta de transparencia alguna, en tanto que su complejidad "no implica 'per se' la imposibilidad de prever la mecánica de cálculo".

Esta sentencia se suma a la conocida a finales del pasado enero, en el que la misma sala avaló el test de replicabilidad empresarial, que, en su caso, permite analizar si los servicios que Telefónica ofrece a sus grandes clientes (multinacionales, empresas, universidades o administraciones) pueden ser replicados.