La razón por la que no debes usar tu móvil mientras se está cargando

El móvil es nuestro inseparable, también en verano, una época en la que pasamos buena parte del tiempo en playas o piscinas, lugares en los que es especialemente vulnerable.

Según un estudio de tiendeo.com, los españoles seguimos haciendo el mismo uso de los dispositivos en los meses de verano, pero aumentan los riesgos de un mal uso. Y es que el 80% pasamos durante las vacaciones una media de 46 minutos al día en redes sociales, 55 minutos consultando mensajería instantánea e incluso 30 minutos dentro del email de trabajo.

La humedad y las altas temperaturas, principales riesgos de los smartphones

Aunque la mejor opción para no dañar el móvil cuando vayamos a la playa o la piscina es dejarlo en casa, nos cuesta renunciar a él. Por eos para evitar riesgos, anota estos consejos de Anovo para cuidar y proteger los dispositivos móviles durante los meses de más calor:

.- No mojar el móvil: Muchas personas optan por acudir a la playa o la piscina con él y la mejor opción es dejarlo en casa. Aún así, no sumergirlo o comprar fundas acuáticas para protegerlo de salpicaduras es una buena alternativa si finalmente se opta por llevarlo.

.- Evitar el contacto con la luz directa: No dejar el móvil expuesto al sol para que no se sobrecaliente. Lo mejor es tenerlo guardado y en la sombra. También es conveniente no exponer el dispositivo a cambios bruscos de temperatura para mantenerlo en perfecto estado.

.- Prevenir la entrada de arena o polvo. Para ello es bueno contar con una funda protectora impermeable impedirá que entren granos de arena y que estos ocasionen daños. Además, tener un salvapantallas instalado lo protegerá de que sufra algún arañazo indeseado.

MEJOR NO UTILIZARLO MIENTRAS SE CARGA

.- No cargar el móvil en exceso: Una carga demasiado larga puede hacer que los smartphones se calienten. También es recomendable no hacer uso del dispositivo mientras se está cargando. Es más, los expertos recomiendan apagarlo durante la carga. No es que sea peligroso, simplemente que se puede sobrecalentar lo que puede restarle vida útil.

Incluso desactivar las aplicaciones que no se estén usando.

.- Proteger el dispositivo de cremas y aceites solares: Cuando se haga uso de estos productos hay que evitar tocar la pantalla táctil, ya que se puede dañar. Un protector impedirá su deterioro.

.- No usar redes wifi públicas: Conectarse a este tipo de redes ayuda a ahorrar en datos móviles. Pero, por otra parte, pueden ser peligrosas ya que muchos cibercriminales aprovechan para acceder a dispositivos por las bajas medidas de seguridad de estas conexiones gratuitas.

