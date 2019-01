¿Se puede grabar vídeos e imprimir fotogramas con una cámara instantánea?

MADRID, 5 (CHANCE)

¿Te has preguntado alguna vez cuántas fotografías acumulas en el móvil? ¿1.000, 6.000, 20.000...? ¿Eres de los que tienen el smartphone al límite y tienes que ir borrando fotos para poder almacenar una más o tener que guardarlas en el whatssap para tener más? ¿Se te bloquea el móvil por el exceso de instantáneas y vídeos?

El móvil se ha convertido en la prolongación de nuestra mano y de nuestro cerebro guardando informaciones y recuerdos, pero ¡cuánto nos gusta verlas en papel y la rapidez! Las nuevas generaciones han crecido casi con las redes y son los que más gala hacen de sus reuniones, de sus vacaciones y de sus momentos en Instagram, snapchat o haciendo musicallys en TikTok de forma instantánea viendo como las tiendas de fotografía fueron perdiendo adeptos y los propias cámaras en sí que quedaban para los más especializados. Sin embargo, la cámaras de fotografía han visto todavía más un repunte con el exquisito cuidado de los perfiles de las y los influencers tanto instagramers, como bloggers, como youtubers.

De la misma manera, la rapidez e instantaneidad ha disparado la venta de cámaras instantáneas como las coloridas de Fujifilm Instax que no han hecho sino adelantar la edad de compra convirtiéndose en un regalo para adolescentes y para comuniones.

A petición del crecimiento del público la compañía veía que, la necesidad no solo de hacer e imprimir sino de guardar en una tarjeta SD y elegir la fotografía que a uno le gusta porque no siempre sale uno bien como la SQ20. "Se trata de una cámara híbrida digital e instantánea a la vez. Puedes tirar la foto y añadirle una serie de filtros, de viñateados y luego ver si la quieres imprimir o no y capturar un vídeo de 15 segundo donde rebobinas frame a franme y eliges qué momento capturar. Una novedades el vídeo y el zoom, pero hay diferentes tipos de cámara para distintos públicos", explica Daniel Pérez Estaran, marketing manager de Photo Imaging & RM & Optical Devices.

Las cámaras instantáneas han evolucionado hacia una fotografía de punto de visto creativo más que para un juego, con el que se puede hacer una edición con filtros, zoom con encuadre, captura de larga exposición...

Las cámaras como la SQ20 permiten una doble exposición, se puede coger una textura y luego una segunda y sobreponerlas. O hacer dos fotos de una persona y enfrentarlas. "Incluso, a partir del vídeo, se puede crear un fotografía por secuencia haciendo un barrido del movimiento, muy bueno para hacer una fotografía por ejemplo de un tenista sacando", explica Daniel Pérez.

Esta cultura y hobby en crecimiento, no solo ha entendido que tenía que evolucionar la fotografía sino también el concepto de tienda.

"Las tiendas de fotografía ya están un poco viejas y casposas y entonces iluminado su camino y su senda... Es hacer un relevo generacional". Barcelona con su Wonder Photo Shop Concept se convertía en el referente, incluso al otro lado del charco para seguir su estela.

Wonder Photo Shop Concept abría por primera vez en Barcelona, como nuevo concepto de tienda de fotografía gracias a las nuevas generaciones: "Se abrió para atraer a los jóvenes que han nacido con móvil para que imprimieran sus momentos. Es una tienda experiencial, donde imprimes, personalizas y pasas un rato agradable, donde puedes hacer hasta scrapbooking y decorar un poco tus regalos", comparte el marketing manager de la compañía.