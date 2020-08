El próximo videojuego de Call of Duty se llamará Black Ops: Cold War y se ambientará en la Guerra Fría

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Activision Blizzard, el estudio responsable de la saga de videojuegos de disparos Call of Duty, ha anunciado que su próxima entrega se llamará Black Ops: Cold War y que estará ambientada en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.

Bajo el lema 'Know your History or be doomed to repeat it' ('conoce tu historia o condénate a repetirla'), Activision ha publicado un tráiler sobre la narrativa del videojuego, avisando de que se trata de una historia "inspirada por hechos reales".

El vídeo desvela el título del juego, Call of Duty Black Ops: Cold War, y está integrado por imágenes de archivo de una entrevista a un agente soviético desertor de la KGB, Yuri Bezmenov.

Bezmenov habla sobre la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y menciona a Perseo, un espía soviético infiltrado en el Proyecto Manhattan, para el desarrollo de armas atómicas, que nunca fue descubierto.

La desarrolladora estadounidense Activision ha asegurado que llevará a acabo el anuncio global del juego la próxima semana, el 26 de agosto.