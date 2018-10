Presentan la I Liga de 'eSports' Unificados para la inclusión de jugadores con discapacidad intelectual

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

PlayStation España ha presentado la primera liga de 'eSports' Unificados, en colaboración con Fundación Telefónica y Special Olympics Madrid, una competición que busca la inclusión social de personas con discapacidad intelectual por medio de un torneo de parejas en FIFA 19.

La liga ha sido presentada en el marco de la feria de la industria de los videojuegos Madrid Games Week, que se celebra entre el 18 y el 21 de octubre en Ifema. Con la primera liga de 'eSports' Unificados, el representante de Special Olympics, Marcelino Pérez, ha defendido que se puede ayudar a "cambiar el paradigma actual del mundo del deporte hacia la inclusión".

La liga de 'eSports' Unificados, como se ha proyectado durante la presentación, constará de cinco jornadas comprendidas entre el 17 de noviembre y el 2 de febrero del año próximo, más una final fechada para el 9 de marzo del 2019.

El torneo contará con la participación de 32 equipos que se enfrentarán en todas las jornadas en formato 'Best of One', con eliminaciones directas para pasar de ronda. Después de cada jornada quedarán cuatro equipos clasificados.

La final de marzo reunirá a los veinte mejores equipos, cuatro clasificados en cada jornada, con un formato de eliminación idéntico al de las jornadas clasificatorias. Para la fase final, a cada una de las parejas se le asignará uno de los veinte equipos de la Liga Española de Fútbol, como han explicado desde la Fundación Telefónica, "a modo de representación de los equipos de la liga".

El representante de PlayStation, Jorge Huguet, ha comentado que el objetivo de esta iniciativa es generar una experiencia integradora, y ha resaltado que desde la compañía se pretende "estar mucho tiempo con este proyecto".

Al evento celebrado dentro de Madrid Games Week también ha asistido la nadadora paralímpica Teresa Perales, quien ha resaltado la importancia de la iniciativa, ya que "con ella se trata de romper barreras", así como de favorecer la inclusión social de todos los niños.

Esta competición fue precedida por el campeonato de 'eSports' Unificados, evento que se celebró el 2 de junio de este año en el Movistar eSports Centre de Madrid, el cual sentó precedente en cuanto a la inclusión de jugadores con discapacidad dentro del mundo de los 'eSports' con un torneo de FIFA 18.