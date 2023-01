¿Por qué triunfan nuevos formatos audiovisuales como la Kings League?: "Ha venido para quedarse"

Cada vez es más amplia la oferta audiovisual de la que disponemos, y elegir lo que queremos ver puede ser toda una odisea. Cientos de plataformas con miles de contenidos, y todos ellos bajo demanda. Las productoras audiovisuales y las grandes industrias del entretenimiento tienen una tarea muy complicada, deben conseguir que uno de sus productos destaque en un mar de contenidos. Algo que Gerard Piqué ha conseguido con su nuevo proyecto, la Kings League.

Una liga de fútbol innovadora que ha irrumpido con fuerza en la oferta audiovisual, con picos de audiencia de casi un millón y medio de espectadores. Cuenta con un público muy amplio distribuido por España y Latino América, y la gran mayoría de ellos son jóvenes.

¿Qué es la Kings League?

La Kings League es una liga de fútbol 7 con normas alternativas que se retransmite de forma gratuita en redes sociales como Twitch, YouTube y TikTok. Hay 12 equipos, y cada uno de ellos está presidido por un streamer/youtuber o exfutbolista: Ibai Llanos, DJMariio, Kun Agüero, Iker Casillas...

Casi 12.000 jugadores se inscribieron para poder jugar en esta liga, pero solamente los 170 mejores fueron seleccionados. Cada equipo cuenta con 12 jugadores, y 10 de ellos fueron escogidos por sus presidentes en un sorteo. Los otros dos, los jugadores 11 y 12, pueden ser exfutbolistas profesionales, amigos o incluso los propios presidentes. El jugador número 12 puede cambiar cada semana, y es un factor sorpresa que mantiene en vilo a los espectadores.





¿Qué es lo que hace que la Kings League sea un contenido de éxito?

Para responder a esta pregunta, hemos hablado con Rubén Martín, narrador de COPE y streamer: “Es tan atractiva para los jóvenes porque combina los dos mundos, el virtual con el real, cambiando las reglas. Pasan muchas más cosas en menos tiempo”.

El hecho de que no paren de ocurrir cosas en un periodo corto de tiempo puede ser una de las claves del éxito de la Kings League. La novedad y la innovación también son algunos de los factores que llaman la atención del público. Rubén Martín, explica que las cifras de espectadores son mejores de lo que pensamos: “Me parece un formato novedoso que combina el fútbol con el stream, y está teniendo un éxito brutal. Con audiencias como la de la última jornada, con un pico de 1,4 millones de cuentas conectadas, que no es lo mismos que espectadores. Ya que puede haber cuatro personas viéndolo a través de una misma cuenta en la tele, y eso no lo estaría midiendo la audiencia de Twitch”.

El éxito de esta competición ha despertado la atención de muchos, y se ha creado un debate alrededor de la competencia que significa la Kings League para el deporte tradicional. Rubén Martín lo tiene claro: “El deporte tradicional no tiene por qué verse amenazado. La Kings League no pretende amenazar el fútbol del máximo nivel, ni en el espectáculo deportivo puede hacerlo. Donde sí puede hacerlo es en el espectáculo audiovisual, y creo que el fútbol haría bien en fijarse en la Kings League cómo un banco de pruebas para después poder aplicarla a su deporte”.

Cambiar las normas, reducir los tiempos y que personas públicas tengan protagonismo, son algunos de los ingredientes que hacen que la Kings League sea un éxito dentro de la oferta audiovisual. Muchos dudan sobre la durabilidad de este proyecto, pero Rubén no es uno de ellos: “Yo creo que la Kings League ha venido para quedarse”.

Seguiremos atentos a la evolución de esta competición, y sobre todo habrá que ver cómo podemos adaptar algunas de estas novedades a otros aspectos de la vida.