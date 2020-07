PlayStation anuncia 9 videojuegos independientes, incluido Worms Rumble, que llegarán a PS4 y PS5

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

PlayStation ha dado el protagonismo a los videojuegos de desarrolladores independientes en la presentación de los nueve títulos 'indie' que llegarán a sus consolas PS4 y PS5 en los próximos meses, entre los que se incluye Worms Rumble, la próxima entrega de la clásica saga protagonizada por gusanos que en esta ocasión deja de lado la estrategia por turnos y apuesta por batallas multijugador en línea de hasta 32 jugadores.

Los nuevos videojuegos independientes forman parte de la iniciativa PlayStaytion Indies, con la que persigue "poner el foco y apoyar a los mejores juegos independientes publicados en PlayStation y a toda la comunidad 'indie'", como ha asegurado en un comunicado el responsable de videojuegos independientes en Sony, Shuhei Yoshida.

Coincidiendo con el 25 aniversario del nacimiento de la saga Worms, el estudio Team17 ha anunciado la llegada de un nuevo título, Worms Rumble, que se lanzará este año para PS4 y la próxima generación de consolas PS5, con compatibilidad para el juego cruzado entre diferentes plataformas.

La nueva entrega abandona la mecánica de estrategia por turnos tradicional de la saga Worms y apuesta por una versión en tiempo real de "acción incluso más caótica" con un modo multijugador en línea de hasta 32 jugadores.

Entre el resto de nuevo títulos de PlayStation Indies se encuentra también Haven, un videojuego cooperativo con una estética relajante y sin lista de objetivos, armas ni árboles de habilidades, que también llegará a PS4 y PS5.

Maquette, una historia de una joven pareja de enamorados en un mundo mágico que incluye puzles, según la definen sus desarrolladores, llegará también a PS4 y PS5, al igual que Heavenly Bodies, un videojuego de astronautas en el que hay que trabajar en gravedad cero para mantener una estación espacial operativa.

Otros de los videojuegos independientes anunciados por PlayStation llegarán solamente a la actual PS4, como es el caso de la aventura narrativa que mezcla realidad y ficción Where the Heart Is, el título de puzles Carto, el juego de plataformas de estilo 'dieselpunk' protagonizado por un conejo antropomórfico F.I.S.T: Forged in Shadow Torch y el videojuego de puzles dibujado a mano Creaks.

Por su parte, otros títulos 'indies' llegarán directamente a la consola de nueva generación PS5 como es el caso de Recompile, un videojuego de plataformas con el 'hacking' como temática en el qye el jugador debe explorar y combatir en un munduo virtual que reacciona a sus acciones mientras intenta escapar de ser eliminado.