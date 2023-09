Play Protect podrá detectar amenazas en tiempo real de aplicaciones descargadas fuera de Google Play

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Google trabaja en una nueva característica de Play Protect para que esta herramienta pueda escanear y detectar en tiempo real aplicaciones de tiendas de terceros (esto es, de otras que no sean Google Play) en el momento de su instalación.

Google Play Protect es una aplicación de seguridad nativa de Android de la propia tienda de aplicaciones, que escanea las aplicaciones para proteger el dispositivo de 'malware' y ofrece protección durante la navegación.

Debido a que solo funciona con Google Play, esta herramienta no se puede extender a aplicaciones descargadas desde otras tiendas que no sean la oficial de Google, por lo que el terminal puede estar en riesgo cuando se instalan 'apps' desde servicios de terceros.

La compañía estaría trabajando en una solución a este problema, según los hallazgos del analista Mishaal Rahman en la versión más reciente (37.5) de Google Play, según ha compartido este a través de su perfil de X (antes Twitter).

Rahman ha recordado que, actualmente, si se descarga una aplicación que no haya Protect no haya analizado -esto es, que no pertenezca a Google Play-, la tienda solicita a los usuarios el envío de dicho servicio para su análisis.

Esto retrasa la posibilidad de implementar soluciones de seguridad durante su estudio, de modo que durante ese tiempo el móvil queda expuesto a ataques maliciosos en caso de existir alguna vulnerabilidad.

La novedad radica entonces en que Play Protect pronto "también podrá realizar algún análisis local de las aplicaciones desconocidas", esto es, de las procedentes de tiendas de terceros, aunque no se hayan descargado desde la tienda oficial de Google.

Si bien Rahman ha comentado que esta opción formará parte del apartado de Configuración de Play Protect, no ha podido avanzar cómo Google podrá comprobar la legitimidad de estas otras 'apps' en tiempo real.