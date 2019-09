Piden más transparencia a las tecnológicas para combatir la desinformación

Profesionales de la información han reclamado este viernes más transparencia a plataformas digitales como Facebook o Google, por las que se difunden de forma masiva bulos y falsedades, para avanzar en la lucha contra la desinformación.

Hacer público el algoritmo que determina la difusión de anuncios y de los datos que extraen de los usuarios son algunas de las propuestas que profesionales de la información han planteado a las tecnológicas, en una jornada sobre noticias falsas organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Alimentadas por la pérdida de credibilidad de los medios de información, las mentiras circulan en la actualidad a mayor velocidad que nunca gracias a la propia naturaleza de las redes sociales, según han coincidido en señalar los expertos.

Las plataformas están intentando hacer cosas, pero les queda mucho camino. Tienen que ser infinitamente más transparentes, ha defendido Clara Jiménez, cofundadora de Maldito Bulo, medio especializado en la verificación y desmentidos de contenidos en redes.

Hay que poner mucha más exigencia en que -estas empresas- controlen cómo circulan las noticias, ha afirmado el director de Informativos de la Sexta, César González.

El control de la publicidad evitaría, según la cofundadora de Maldito Bulo. que la desinformación se difunda, sobre todo de aquella que se anuncia en páginas que basan su modelo de negocio en la propagación de noticias engañosas y llamativas.

Jiménez ha pedido que se abran los algoritmos -que entre otras cosas determinan la denominada publicidad programática- a grupos de académicos, aunque también ha valorado el trabajo conjunto que se puede hacer con las plataformas para ayudar a limpiar el ecosistema informativo.

Al respecto, el responsable de Políticas Públicas de Google España, Antonio Vargas, ha destacado que el gigante está tomando medidas para atajar la desinformación, entre ellas la retirada de anuncios vinculados a portales que difunden bulos, y que ha colaborado en este sentido con la Comisión Europea en las pasadas elecciones de mayo.

Hace unos años Facebook no quería saber nada de esto, ahora se ha sentado con los políticos y los medios de comunicación, porque es un problema para las plataformas, ha dicho el portavoz de David Ferrero, Vost Madrid, un movimiento dedicado a ayudar a las cuentas oficiales de los cuerpos de emergencias a difundir sus mensajes.

No obstante, el senador socialista y miembro del Consejo de Europa José Cepeda ha advertido de la dificultad de establecer normas para limitar la circulación de la información, ya que el margen de la política nacional es muy pequeña para controlar la economía de las tecnológicas.

Por su parte, la presentadora de TVE Olga Lambea ha hecho hincapié en la desinformación que llega del mundo de la política - cada vez hay más fake-políticos- y ha defendido que el mejor antídoto frente a este fenómeno es el buen periodismo.

En un momento en que se nos vomita información y es difícil distinguir entre bulos y noticias reales, el corresponsal de The New York Times en España, Raphael Minder, se mostró optimista: Estamos en una tormenta perfecta, no puede ir más allá.