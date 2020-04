El peligroso error que cometes con tu móvil y que puede estar poniendo en riesgo tu salud

La crisis del coronavirus y el confinamiento derivado de la misma han elevado el uso del teléfono móvil de manera exponencial. Si antes no parabamos de mirarlo cada cinco minutos, ahora directamente no nos despegamos de él. La tecnología se ha convertido en nuestro mejor aliado durante el confinamiento. Nos entretiene, nos educa, nos informa, nos ayuda en nuestro día a día y, en definitiva, nos hace que las horas de aislamiento social pasen más rápidas. Pero no todo alberga aspectos positivos. El aumento de la exposición a este tipo de pantallas puede estar poniendo en riego nuestra salud.

¿Has oído hablar de los daños producidos por el uso y abuso de la luz azul, es decir, la luz que emiten nuestros inseparables móviles, tablets, ordenadores y televisores? Daños no solo sobre nuestra piel, que se ve afectada con un consiguiente envejecimiento prematuro: manchas, deshidratación, arrugas, flacidez, sino también sobre nuestra vista y postura.

'TEXT NECK'

Elvie/Chiaro UK

El llamado 'Text Neck' no solo afecta a nuestra postura. La delicada piel del cuello, la zona submentoniana (papada), las líneas marioneta y el surco nasogeniano también se ven afectados, con la consiguiente pérdida de firmeza y aparición de arrugas. Una vez más, signos de envejecimiento.

El debate está abierto y dermatólogos y expertos recomiendan no abusar de su uso, proteger las pantallas con un filtro protector para luz azul (los móviles suelen tener la opción incluida, solo tienes que activar el icono 'Blue Light Filter'), no utilizar los dispositivos electrónicos a oscuras, corregir la postura de forma que el móvil o tablet quede a la altura de la vista (basta con levantar el brazo, aunque resulte incómodo) y al menos a una distancia de 20 cms de los ojos, e incluir en la rutina de belleza sérums y cremas ricas en antioxidantes mañana y noche (siempre tras una buena limpieza). Sobre si se debe utilizar factor de protección en casa o no, hay quienes piensan que no está recomendado.

LA VISTA Y EL SUEÑO

Lo que sí está claro es que una prolongada exposición a esta luz azul afecta directamente sobre nuestra vista. Esto puede generar problemas de visión, vista cansada, incluso, problemas para conciliar el sueño.

La luz del móvil quita el sueño porque suprime melatonina que puede retrasar el inicio del sueño a veces hasta incluso más de dos horas. Este tipo de luz, que imita a la claridad del día, lanza un mensaje erróneo a nuestro cerebro que entiende que debe activarse, produciendo serias dificultades para poder dormir. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, mayor será la afección.

Durante el día también debemos tener cuidado. Es más, muchas personas utilizan lentes que reducen o ayudan a asimilar mejor este tipo de luces azules que vierten los aparatos tecnológicos que manejamos.