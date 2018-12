Para este desarrollador, el 'streaming' de videojuegos no reemplazará al hardware

MADRID, 26 (EDIZIONES/Portaltic)

El juego por 'streaming' no sustituirá las videoconsolas físicas, como ha defendido el presidente de Cradle Games y veterano de Ubisoft y Activision, Marc-André Jutras, en medio de los rumores que apuntan a que la próxima generación de videoconsolas podrían prescindir del juego físico para apostar por esta forma de distribución.

En una declaraciones al portal Gaming Bolt, Jutras ha repasado la tendencia de las plataformas de 'streaming' de videojuegos, que en países como Brasil dan la oportunidad de jugar por una tarifa de 10 dólares al mes a aquellos que no pueden permitirse comparar una videoconsola.

Sin embargo, aunque Jutras cree que "llegará a ser más popular, no reemplazará al hardware en sí". "Cuando piensas en la infraestructura de Internet, significa en lugar de presionar un botón y obtener la respuesta en tu pantalla, tienes cien milisegundos (ms) de desfase en la entrada, otros cien ms de desfase en la salida, con los datos viajando de y desde tu cliente, y si la máquina que procesa los datos también tiene su propio desfase, entonces hay otros cien ms o así de latencia añadida", explica.

"¿Te imaginas jugar a Call of Duty con ese tipo de latencia? ¿Cuando le lleva a un servidor más de cien ms saber que has disparado un arma?", señala. Por ello, Jutras no cree que el 'streaming' funcione en este tipo de juegos como los de disparos o los llamados triple A. Sin embargo, para él "funciona bien en los juegos 'offline'".

En la actualidad, el 'streaming' de videojuegos está presente en las plataformas online de PlayStation, Xbox y Nintendo, si bien los rumores apuntan a que la próxima generación de consolas de Microsoft y Sony apostará por completo por los juegos vía 'streaming', al menos en un modelo de consola. Microsoft, incluso, trabaja ya en Project xCloud, un servicio de videojuegos en 'streaming' que permitirá llevar los títulos de Xbox a otros dispositivos mediante el uso del proveedor de servicios en la nube Azure.