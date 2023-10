Nuevo retraso en Skull and Bones: Ubisoft anuncia su lanzamiento para los primeros meses de 2024

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

La compañía de videojuegos Ubisoft ha anunciado un nuevo retraso del título Skull and Bones, que se lanzará finalmente en los primeros meses de 2024, tras años anunciado y varias prórrogas en su historial.

La compañía ha anunciado esta prórroga en el marco de la presentación de los resultados financieros de la primera mitad del año fiscal 2023-2024, donde ha comentado otros títulos que vendrán el próximo año, algunos de ellos gratuitos.

Skull and Bones se anunció en el E3 de Los Ángeles (Estados Unidos) en 2017, cuando se comentó que se trataba de un título centrado en la edad de oro de la piratería y que llegaría en otoño de 2018 a PC, Xbox One y PlayStation 4 (PS4).

Meses antes del que sería su estreno, en junio de 2018, la compañía compartió un nuevo tráiler de este videojuego, en el que mostraba su jugabilidad, y aseguró que también contaría con el modo multijugador.

En enero de este año, sin embargo, la firma de videojuegos compartió los cambios adoptados en su estrategua de lanzamiento de nuevos títulos, cancelando tres de ellos sin anunciar. Entonces, también anunció un nuevo retraso de Skull and Bones.

Ubisoft ha recordado ahora que su videojuego de piratas se lanzará finalmente en el último cuatrimestre de su año fiscal 2023-2024, lo que quiere decir que se estrenará entre los meses de enero y marzo de 2024, puesto que su año fiscal comienza en abril.

En la presentación de sus resultados, la desarrolladora ha aprovechado para recordar que el catálogo para el resto del año fiscal incluye el lanzamiento de Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora, Just Dance 2024 Edition y Prince of Persia: The Lost Crown. Asimismo, ha comentado que también se lanzarán por esas fechas los videojuegos gratuitos Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence y XDefiant.

ÉXITO DE ASSASSIN'S CREED MIRAGE

La compañía ha valorado también el éxito de Assasin's Creed Mirage, cuyo lanzamiento ha sido "sólido gracias a la buena acogida de la comunidad" y que la primera semana después de su lanzamiento "estuvo en línea con los exitosos lanzamientos anteriores", como Assassin's Creed Odyssey y Assasin's Creed Origins.

Asimismo, ha comentado que The Crew Motorfest, que salió a la venta el 14 de septiembre, se posicionó como "el título mejor valorado de la serie" y que ha establecido un récord para la franquicia en términos de venta total de unidades.

Ubisoft, por otra parte, ha recordado que en octubre se cerró "un importante acuerdo" con Activision Blizzard y que le concederá "los derechos perpetuos de 'streaming' de Call of Duty" y todos los demás títulos de la desarrolladora estaounidense para consola y PC, "así como los que se publiquen en los próximos 15 años".

En este sentido, la desarrolladora ha reconocido que estos derechos "reforzarán aún más" la oferta de contenidos de Ubisoft a través del servicio de suscripción que ofrece, Ubisoft+, además de que con ellos podrá conceder licencias a terceros.