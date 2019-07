El nuevo modelo de Nintendo Switch con batería de mayor duración llegará en septiembre

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Nintendo ha presentado la nueva versión de su videoconsola Switch, un modelo revisado del equipo actual que en general mantiene el diseño y las características, pero que introduce mejoras en la batería para ofrecer una mayor duración, y que estará disponible en septiembre.

El nuevo modelo de Nintendo Switch (MOD. HAC-001-01) potencia la batería interna, de 4.310mAh, con la que los jugadores tendrán una autonomía de entre 4 y 5,9 horas de juego, según detalla Nintendo en las especificaciones de la consola.

La consola actual ofrece una duración de entre 2,5 y 6,5 horas de juego. La mayor duración se nota, por ejemplo, en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que de ofrecer una duración aproximada de 3 horas por carga, ahora ofrecerá unas 5,5 horas.

Junto a la mejora en la batería, Nintendo también ha cambiado la caja en la que viene la videoconsola. Este nuevo modelo tendrá el mismo precio y estará disponible a principios de septiembre.