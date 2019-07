Nintendo conoce los problemas de movimiento que afectan a los Joy-Con de Switch e insta a acudir a su servicio oficial

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

Nintendo ha asegurado que conoce los problemas de movimiento que afectan a los controladores Joy-Con de Nintendo Switch, que dificultan el manejo de los mismos, e insta a los usuarios a acudir al servicio de atención al consumidor de la compañía, pese a la reticencia de los jugadores.

Usuarios de Nintendo Switch ha detectado fallos en los mandos Joy-Con de la videoconsola, que afectan al manejo de los mismos, y que han llevado a algunos incluso a denunciar a la compañía en busca de una solución.

El problema con los mandos Joy-Con afecta sobre todo al controlador izquierdo, que en muchos juegos es el que se encarga de los movimientos, y supone que se realizan acciones y movimientos aleatorios que el usuario no ha hecho con los Joy-Con, lo que dificulta la jugabilidad.

En Nintendo, como ha señalado un portavoz a Europa Press en un comunicado, están "al tanto" de las noticias que hablan de que "algunos mandos Joy-Con no responden correctamente".

"Queremos que nuestros consumidores lo pasen bien con Nintendo Switch", aseguran desde la compañía, "y, si algo impide que este objetivo se cumpla, les animamos a que visiten el apartado de atención al consumidor de nuestra web para recibir nuestra ayuda", añaden.

No obstante, la causa del problema no está clara; algunos han identificado con la acumulación de polvo en el interior y otros con el desgaste de los contactos, como indican en The Verge. Esto hace que algunos usuarios sean escépticos al recurso del servicio técnico de Nintendo, por que no sea capaz de solucionarlo y el problema reaparezca.

The Verge refiere, además, la existencia de una denuncia colectiva contra Nintendo of America por el problema de movimiento de los Joy-Con que, como entienden desde la firma Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, los hace defectuosos.