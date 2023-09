Nintendo anuncia el remake de Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime! y Prince of Persia: The Lost Crown

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Nintendo ha compartido los nuevos juegos que llegarán a su videoconsola Switch, algunos de ellos títulos recuperados de sus consolas antiguas con gráficos mejorados, como Mario vs. Donkey Kong y Luigi's Mansion 2 HD, y otros nuevos, como Princess Peach: Showtime! y Prince of Persia: The Lost Crown.

La compañía tecnológica ha anunciado el título de Game Boy Advance Mario vs. Donkey Kong, que llegará a Switch el 16 de febrero del próximo año. Este 'remake' recupera el plataformas en el que se enfrentan Mario y Donkey Kong, después de que este último robara todos los muñecos minimario.

La compañía ha destacado en su retransmisión Nintendo Direct la necesidad de "observar y actuar con cabeza" para poder superar los distintos niveles y recuperar todos los minimario. Como novedad, incluye un modo cooperativo local para dos jugadores.

La princesa Peach protagoniza su propia aventura en Princess Peach: Showtime! (22 de marzo). Aquí, junto a sus leales Toads, deberá ayudar a Lucy, la guardiana del Teatro Esplendor, para salvar la representación que ha puesto en peligro la aparición de la malvada Grape y la Compañía Malaúva.

En este título, Peach puede convertirse en espadachina, presumir de artes marciales, lucir sus dotes pasteleras como experta repostera o resolver misterios como Peach Detective. La mecánica del juego cambia según el papel que adopte.

Otro título que llegará en 2024 es Paper Mario: La puerta milenaria, un juego rescatado de GameCube, con gráficos actualizados. En este juego de rol y aventura, los jugadores deberán descubrir el legendario tesoro que oculta la vetusta puerta milenaria.

Procedente de Super NES, también se ha anunciado F-ZERO 99, que incluye circuitos y naves de la entrega original en un modo multijugador de hasta 99 jugadores. Ya está disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online. También pueden encontrarse en la eShop Wartales y Horizon Chase 2.

En Luigi's Mansion 2 HD (verano 2024), los jugadores explorarán múltiples mansiones aterradoras y las limpiarán de espectros mientras encarnan a Luigi, en esta versión con gráficos mejorados de Luigi's Mansion 2. Cuenta con distintos modos multijugador para hasta cuatro personas online y un multijugador local.

Nintendo también ha anunciado el regreso del detective más perspikachu, en una nueva aventura de corte cinematográfico en la que investiga distintos casos junto con su compañero Tim Goodman y colabora con otros pokémon para aprovechar sus habilidades. Detective Pikachu: El regreso estará disponible el 6 de octubre.

Prince of Persia regresará con The Lost Crown (18 de enero), un juego de plataformas que mezcla acción y aventura en un mundo mitológico de inspiración persa. Trombone Champ, por su parte, ya está disponible con su propuesta musical, en la que se pueden tocar más de 45 canciones y que ofrece un multijugador local para hasta cuatro personas.

Nintendo también ha confirmado la llegada a su videoconsola de nueva generación Another Code: Recollection (19 de enero), Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (14 de febrero), Song of Nunu: A League of Legends Story (1 de noviembre), Bandle Tale: A League of Legends Story (2024), Dave the diver (26 de octubre), Unicorn Overlord (8 de marzo), SaGa Emerald Beyond (2024), Battle Crush (2024), Contra: Operation Galuga (principios 2024), Eastward: Octopia (este invierno), Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (23 de abril), SPYxANYA: Operation Memories (2024), Super Crazy Rhythm Castle (14 de noviembre) y Wargroove 2 (5 de octubre).