La neuróloga Suzanne O'Sullivan: la epilepsia va más allá de las convulsiones

LIBRO EPILEPSIA

La epilepsia afecta a una de cada cien personas y no todas tienen convulsiones; hay pacientes que en una crisis insultan y escupen y otros que corren, explica la neuróloga irlandesa Suzanne O'Sullivan, quien destaca que la comunicación afectado-doctor es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad.,O'Sullivan es especialista en neurología en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery de Londres y acaba de publicar su segundo libro "El cerebro convulso" (edito