Nace enerTIC 2020 Live, encuentros online para analizar el avance de la digitalización y eficiencia energética en España

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

La Plataforma enerTIC.org ha anunciado que en los próximos meses organizará los encuentros 'enerTIC 2020 Live!', una nueva iniciativa de divulgación, sensibilización y 'networking' 'online', con la que poder conocer los avances en digitalización y sostenibilidad de los diferentes sectores productivos estratégicos en diferentes regiones de España, así como los planes de sus respectivos gobiernos.

Ante la imposibilidad de celebrar presencialmente este año el SmartEnergyCongress.eu, la Plataforma enerTIC, con el apoyo de las empresas asociadas y la red de colaboración institucional, quiere contribuir en este avance con jornadas divulgativas en las que poder conocer los avances en aquellos proyectos que recurren a la tecnología para mejorar la eficiencia energética en los sectores claves para la economía del país.

"La innovación y la digitalización están impactando en el mundo de la energía y son determinantes para avanzar en la descarbonización de la economía, la transición energética y la mejora de la competitividad empresarial. La Industria 4.0, las ciudades inteligentes, la movilidad sostenible, empiezan a ser una realidad y un paradigma de hacia dónde debe avanzar nuestra sociedad", explican los organizadores.

En este sentido, desde enerTIC defienden que hay dos grandes inductores de este avance: Europa, con una apuesta decidida por la digitalización y la sostenibilidad, y el consumidor, cada vez más sensibilizado con el cambio climático.

La Plataforma considera que "España es un referente" y cuenta con "compañías experimentadas y con reconocido liderazgo tecnológico para contribuir en este avance, mediante la aplicación de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, la analítica de datos o la simulación digital".

MADRID, BARCELONA, EUSKADI Y ANDALUCÍA

El objetivo de estos encuentros 'online' pasa por abordar el compromiso y los avances de compañías de referencia en sectores estratégicos como la automoción, transportes o gran distribución en diferentes regiones (Madrid, Barcelona, Euskadi y Andalucía), el apoyo de la estrategia digital de sus ciudades y proyectos pioneros de compañías energéticas en estas áreas.

Estas jornadas se celebrarán desde Madrid, del 10 al 12 de noviembre; Cataluña, del 17 al 19 de noviembre; Euskadi, del 24 al 26 de noviembre; y Andalucía, del 9 al 11 de diciembre. Unos encuentros que servirán para conocer nuevos 'partners' de confianza en cada región para afrontar los grandes retos de la digitalización. "Estamos trabajando con 76 empresas asociadas comprometidas con la eficiencia energética y sostenibilidad", explican los organizadores.

Expertos en tecnología y eficiencia energética mostrarán proyectos pioneros en Energy & Utilities (Smart Grids, Renewable Generation, Energy Storage); Industries & Mobility (Industry 4.0, Intelligent Transports, Smart Mobility, Smart Vehicle); y Territories & Cities (Smart Buildings, Smart Cities, Smart Tourism, Lighting).

Bajo el lema 'Energy efficiency in an Intelligent and Sustainable World' (Energía eficiente en un mundo inteligente y sostenible), las jornadas pretenden convertirse en un punto de encuentro y divulgación tecnológica para todos los interesados en conocer el papel de las grandes organizaciones en el impulso de la eficiencia energética y la sostenibilidad.