El Movimiento OMEN de HP busca identificar a los mejores los jugadores de 'eSports' españoles

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

HP ha presentado el Movimiento OMEN, una comunidad de 'gamers' impulsada por la empresa y diseñada para que los jugadores españoles de deportes electrónicos ('eSports') puedan beneficiarse de ventajas en la experiencia de juego a través de los equipos de la línea OMEN by HP.

El Movimiento OMEN se ha presentado este miércoles. Se trata, como lo ha definido HP, de "una comunidad de jugadores con unos valores y unas características muy concretas", entre las que se han destacado algunas como la pasión por competir en los videojuegos, la entrega, el compromiso con el equipo y la capacidad de sacrificio.

El responsable de Gaming en HP España, Álvaro Navascués, ha afirmado que "cualquier jugador puede formar parte del Movimiento OMEN" si compite en los videojuegos y si se esfuerza dentro del equipo. Asimismo, la compañía ha informado de que pertenecer al Movimiento OMEN supondrá "adquirir múltiples ventajas en el futuro", además de beneficiarse con el rendimiento de los equipos OMEN by HP.

Dentro de la gama OMEN by HP se encuentra el portátil OMEN 15, diseñado para la inmersión en la experiencia de juego y para disipar el calor; el equipo el OMEN X, con procesadores Intel Core i7-7820HK de cuatro núcleos y pantalla de 17 pulgadas; o la torre HP OMEN 880, con procesador Intel Core i7-8700K de octava generación y 32 GB de RAM para mejorar la experiencia gráfica.

Como accesorios para estos equipos, la línea 'gaming' OMEN integra los auriculares OMEN by HP Mindframe con tecnología de refrigeración activa FrostCap, que mejoram la comodidad y consiguen un sonido virtual envolvente; el teclado OMEN by HP Sequencer, el ratón OMEN by HP Reactor, con hasta 16.000 puntos por pulgada y forma personalizable; y la mochila VR, diseñada para su uso junto con OMEN X Compact Desktop.

HP ha comunicado que desvelará más detalles sobre el Movimiento OMEN y cómo unirse a él en los próximos meses.