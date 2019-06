Montoliu pide que la ONU o la OMS regulen la manipulación genética en humanos

El científico del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Lluis Montoliu, experto en la edición genética CRISPR, ha advertido hoy de los peligros de esta "poderosa técnica" que aún está en desarrollo y que debería ser regulada a nivel mundial por un organismo internacional como la ONU o la OMS.

"No suelo estar de acuerdo con las moratorias ni las prohibiciones. Soy más partidario de regular pero en este campo apenas hay regulación en el mundo y esta técnica debería estarlo", ha aseverado Montoliu.

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha hecho estas afirmaciones en la presentación de su libro 'Editando genes: recorta, pega y colorea', en el que explica el funcionamiento de la revolucionaria técnica de edición genética inspirada en el mecanismo de defensa inmunitario de las bacterias que descubrió el científico alicantino Francis Mojica.

Actualmente, en España el uso de esta técnica para la manipulación genética en humanos está prohibida por el Convenio de Asturias, una norma elaborada por el Consejo de Europa que fue ratificada por el Gobierno español, pero todavía no han suscrito muchos países europeos.

Para los países que no cuentan con legislación propia, existe la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos de la ONU, un texto que prohíbe la clonación de humanos y considera el genoma humano patrimonio de la humanidad.

Sin embargo, este texto fue acordado en 1998, quince años antes del descubrimiento de la técnica CRISPR que, entre otros usos, permite la manipulación genética en embriones humanos.

Para Montoliu, lo mejor sería poner al día esta declaración "con una simple frase añadida" que prohibiese expresamente el uso de esta técnica en embriones, para evitar casos como el de He Jiankui, el científico de la Universidad de Shenzhen que ha utilizado las herramientas del CRISPR/Cas 9 para editar embriones humanos e intentar hacerlos resistentes al VIH.

"Y recientemente, un investigador ruso llamado Denis Rebrikov ha anunciado que intentará hacer lo mismo, aunque aún no lo ha hecho", ha advertido Montoliu.

Los investigadores como Jiankui o Rebrikov se amparan precisamente en la falta de regulación que hay en China y Rusia, pero "si con convenios internacionales o leyes nacionales los países van limitando este campo, se podría avergonzar a los que no lo tengan" porque manipular embriones humanos "no es éticamente aceptable" y además no es una técnica segura: "no controlamos el resultado final", ha advertido Montoliu.