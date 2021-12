Medios sociales: WhatsApp ya deja escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

WhatsApp ha introducido este martes la vista previa de los mensajes de voz, una función que permite al usuario asegurarse de que el mensaje está correcto antes de enviarlo, y que complementa a otras funciones ya disponibles como la grabación en manos libres.

Los mensajes de voz son una de las funciones más populares entre los usuarios de WhatsApp; amplían las posibilidades de los mensajes de texto, ya que permiten transmitir emociones y expresar mucho cuando se tiene poco tiempo, pero también ofrecen más flexibilidad que las llamadas.

Este martes, la compañía tecnológica ha mejorado los mensajes de voz con la vista previa, una función que permite al usuario escuchar el mensaje antes de enviarlo a sus contactos, y asegurarse así de que no contiene errores.

No es la primera función que WhatsApp lanza para mejorar o complementar la experiencia de los mensajes de voz, ya que permite la grabación en manos libres (sin necesidad de mantener pulsado el botón) o incluso acelerar la reproducción de los mensajes.

Precisamente, la vista previa aprovecha la grabación en manos libres. En ella, el usuario puede detener la grabación para proceder a escucharla, tanto completa como una parte concreta. Si no le convence, puede pulsar el botón de la papelera para eliminarla, pero si cree que está bien, solo tiene que pulsar el botón de enviar para que llegue al destinatario.

They're not mistakes, they're rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD ? WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

They're not mistakes, they're rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado