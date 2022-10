Medios sociales: Twitter quiere que compartas un tuit en lugar de hacer una captura de pantalla de él

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter trabaja en nuevas opciones con las que busca potenciar el uso de la red social siendo la última de ellas una notificación con la que convencer al usuario de que comparta un 'tuit' en lugar de sacar una captura de pantalla de él.

La captura de pantalla es un recurso que en Twitter se emplea para guardar un 'tuit' que ha gustado, para enviárselo a conocidos o para compartirlo en otras plataformas sociales. Pero su uso parece no ser del agrado de la compañía tecnológica, que ya busca la forma de convencer a los usuarios para opten por opciones internas de la plataforma.

A modo de prueba, algunos usuarios de esta red social se han encontrado con un mensaje que aparece en el momento en que realizan una captura de pantalla de un 'tuit', como ha destacado la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

Este mensaje insta al usuario a compartir el 'tuit', y ofrece dos opciones con sendos botones para ello: copiar el enlace de la publicación o compartir el 'tuit'.

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003 ? Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2022

Esta táctica respondería a los intentos de Twitter de incrementar su crecimiento interno, ya que una captura de pantalla no genera interacción con los contenidos de la plataforma y tampoco se traduce en monetización, que la compañía mide a nivel interno bajo la métrica de usuarios activos diarios monetizables (mDAU, por sus siglas en inglés).

En esta línea, Jane Manchun Wong adelantó en agosto que Twitter había comenzado a probar 'Try Twitter' ('Prueba Twitter'), una iniciativa que permite a ciertas personas seguir cuentas y leer publicaciones de la red social sin necesidad de estar registradas en ella.

